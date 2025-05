Bratislava 4. mája (TASR) - Nedostatok vitamínu D má približne 50 percent populácie. Vitamín D pritom vplýva na zdravie kostí, ovplyvňuje imunitný systém, kardiovaskulárne funkcie, hormonálnu rovnováhu a správny vývoj plodu počas tehotenstva. Podieľa sa tiež na regulácii a expresii viac než 200 génov, čo má význam napríklad pri geneticky podmienených ochoreniach. Niektoré výskumy zároveň naznačujú jeho možný protinádorový účinok. Uviedol to všeobecný lekár pre deti a dorast Martin Matejka. Pripomenul, že hladiny vitamínu D sa na Slovensku bežne nevyšetrujú.



„Sú prípady, napríklad detí s opakovanými zlomeninami vo veku 8 až 10 rokov, keď aj v spolupráci s chirurgami stanovíme hladinu vitamínu D. Musím povedať, že z vyšetrení vyšlo, že ani jedno z tých detí nemalo dostatočnú hladinu vitamínu D,“ podotkol lekár. Jedinú dostatočnú hladinu vitamínu D mali podľa jeho slov len dojčatá, ktorým lekári odporúčajú pravidelne užívať prípravky s vitamínom D.



Matejka vysvetlil, že hladinu vitamínu D sa oplatí skontrolovať u detí, ktoré sú často unavené, majú bolesti svalov, zubné kazy alebo sa u nich objavujú svalové kŕče. Priblížil, že vitamín D je vhodné dopĺňať najmä u detí do piatich rokov, tínedžerov, tehotných žien či žien po prechode. Dôležitý je aj pre pacientov s chronickými ochoreniami, najmä tráviaceho traktu, ako je Crohnova choroba, celiakia, cystická fibróza alebo zápalové ochorenia čriev.



Objasnil, že získať vitamín D len z potravy je extrémne náročné. „Naozaj 20 kilogramov tepelne upravených kuracích pŕs alebo 25 vajec denne nezje nikto a aj tak by sme dostali len 10 percent vitamínu D z potravy,“ podotkol. Dodal, že v našich zemepisných šírkach je možné dosiahnuť dostatočnú hladinu vitamínu D najmä v zimných mesiacoch len pravidelným a dlhodobým užívaním výživových doplnkov, a to najmä u rizikových skupín.