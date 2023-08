Nedostatok zinku môže vplývať na zdravie pokožky

Zinkorot - zinok, ktorý lieči

Zinkorot® je voľnopredajný liek s obsahom dihydrát orotátu zinočnatého, určený na vnútorné použitie.

Bratislava 30. augusta (OTS) - Zinok patrí medzi esenciálne () stopové prvky a v ľudskom organizme sa podieľa na podpore aktivity mnohých enzýmov. Môžeme ho nájsť predovšetkým v koži, kostiach a svaloch. Pokiaľ ide o vnútorné orgány, zinok sa nachádza napríklad v očiach, obličkách, u mužov potom v semenníkoch a v prostate. Aj keď bol vplyv zinku objavený pomerne nedávno, jeho užitočnosť a význam je v dnešnej medicíne vysoko cenený. Zinok je prirodzená látka vyskytujúca sa v prírode a teda aj v potravinách. Medzi potraviny bohaté na zinok patria predovšetkýmako, homáre a kraby. Pokiaľ ide o potraviny vyskytujúce sa vo vnútrozemských oblastiach, nájdeme zinok napríklad v, pšeničných klíčkoch,. Zo živočíšnych produktov sú to vaječné žĺtka a kuracie a bravčové mäso.Zinok potrebujú bunky ľudského tela pre správne fungovanie. Je užitočný pre reprodukčnú a mozgovú činnosť, má pozitívny vplyv na posilňovanie imunity a v čase výskytu respiračných ochorení tak môže pomôcť skrátiť dobu ochorenia a znížiť potrebu preskripcie antibiotík ( 1 ). Zinok je pre naše telo dôležitý aj z dermatologického hľadiska a je základom pre zdravé vlasy, nechty a pleť.Najčastejšie sa zinok spája ľudom s vlasmi. Nie je to samozrejme jeho jediný pozitívny efekt, ale áno, zinok má významný vplyv na zdravie a kondíciu našich vlasov. Za jeden z dôvodov(vypadávania vlasov) sa považuje práve. Štúdie ukazujú, že hla¬dina zinku vo vlasoch pacientov trpiacich vypadávaním vlasov je významne znížená v porovnaní so zdravými jedincami a vlasy majú typický nepravidelný tvar podmienený abnormálnou keratinizáciou. Zníženie hladiny zinku totiž môže znamenať posun tohto prvku z plazmy do iného orgánu. Koncentrácia zinku vo vlasoch je spoľahlivejším ukazovateľom jeho množstva. Normálne hodnoty sú v rozsahu 150 – 240 μg/g vlasov. Úroveň nižšia ako 70 μg/g svedčí o jeho nedostatku. Množstvo zinku, ktoré sa dostáva ku koreňu vlasu, ovplyvňuje aj rýchlosť rastu vlasov. Je teda potrebné mať na pamäti skutočnosť, že samotný nedostatok zinku môže ovplyvniť rast vlasov.Zinok zohráva dôležitú úlohu aj z hľadiska zdravia a dobrej kondície našej pokožky. Asi 6% obsahu zinku v našom tele sa nachádza práve v koži. Po kostiach a svaloch je teda pokožka z hľadiska prítomnosti zinku naozaj významná. Môžeme povedať, že zinok má na našu pokožku dva hlavné pozitívne účinky. Podieľa sa na viacerých procesoch jej vývoja (morfogenézy), obrany (imunitná odpoveď) aj obnovy (hojenie rán). Nedostatok zinku sa potom prejaví rôznymi klinickými obrazmi postihnutia kože, ktoré možno zvrátiť jeho dopĺňaním. Koža sa neustále obnovuje a proces obnovy riadia isté, na zinku závislé proteíny. Fyziologická funkcia zinku vystupuje do popredia najmä pri hojení rán a kontrole zápalového procesu. Terapeutický efekt zinku sa využíva nielen pri liečbe patologických procesov, ktoré sú na zinku jednoznačne závislé – napríklad problematické hojenie rán, ale aj pri viacerých iných dermatózach – napríklad aj pri akné.Nedostatok zinku sa prejaví napríklad aj suchosťou kože, zvýšeným vypadávaním vlasov – alopéciou, spomaleným hojením rán, ale aj inými symptómami akými sú preriednutie obočia i mihalníc, spomalenie rastu nechtov, lámavosť nechtov, leukonychia, štiepenie.Problémy s prísunom zinku do nášho organizmu môžu nastať aj pri vyváženej strave. Nedostatok zinku totiž môže byť zapríčinený aj jeho zníženým vstrebávaním, na ktorom sa môže podpisovať viacero faktorov: napríklad konzumácia alkoholu, priemyselné spracovanie potravín, užívanie niektorých liekov, hormonálnej antikoncepcie alebo aj zvýšený príjem vlákniny v cereáliách a špenáte.Aj príliš veľa tukov, cukrov (najmä jednoduchých) či výrobkov z bielej múky sa negatívne podpisuje na vstrebávaní zinku a zvyšuje tak jeho potrebu.Zinok môžeme samozrejme aj efektívne a cielene dopĺňať. Rovnako ako pri príjme zinku zo stravy, aj tu treba dbať predovšetkým na jeho efektívny efektívny transfer. Vhodným nosičom je napríklad kyselina orotová . Ide o biologickú látku, ktorá je obsiahnutá napríklad v mlieku a kolostre. Vďaka tomu sa z nej stáva prirodzený nosič pre mnohé iné minerálne látky, stopové prvky.Jednou z možností doplnkového prijímania zinku je aj Zinkorot® – voľnopredajný liek z obsahom zinku od nemeckej spoločnosti Worwag Pharma. Zinkorot nájdete v každej dobrej lekárni.