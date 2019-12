V obci Nedožery-Brezany si pripomenuli predvianočné zvyky

Nedožery-Brezany 1. decembra (TASR) - Mladé dievky kedysi pred sviatkami liali olovo cez kľúč, aby zistili povolanie svojho budúceho manžela. Rovnako chodili triasť plotmi. K predvianočnému času patrili aj dedinské driapačky, ich atmosféru si včera večer na Ondreja pripomenuli na podujatí v Nedožeroch-Brezanoch (okres Prievidza).



"Pred vianočnými sviatkami, už keď sa nabila kapusta do suda, sa ženičky stretávali v jednom dome a driapalo sa spoločne perie, lúskala sa fazuľa alebo mrvila kukurica. Perie sa dávalo do vena nevestám na riadne duchny - periny, vankúše, kostrnky sa tiež využívali na vankúše," načrtla Bibiána Krpelanová, ktorá tradíciu driapačiek v Nedožeroch-Brezanoch oživila.







Pri driapaní peria, ako sa ženičky postretali, si podľa nej porozprávali rôzne strašidelné príbehy o rôznych svetlonosoch, o tom, čo ich mátalo, a potom sa mnohé báli ísť domov aj samé a vznikali ďalšie strašidelné príbehy.



Driapačky sa konali počas takzvaných stridžích dní, ktoré sa začali na Katarínu. "Ako sa hovorilo, tie mali svoju moc a na každého svätého sa robili nejaké iné zvyky. Na Ondreja sa stretávali mladé dievky a chodili ploty triasť, odlievali si olovo cez kľúč, a tak zisťovali povolanie svojho nastávajúceho," priblížila Krpelanová.



Na zahriatie pri driapaní peria a lúskaní orechov podávali v obci i melencovú polievku. "Voľakedy chodili ľudia kosiť na lazy, alebo robiť do hory a na posilnenie si so sebou brali melencovú polievku. Dnes sa robí aj zo zeleniny, hríbov, údeniny, čo predtým nebolo. Do polievky išla voda, zemiaky, zápražka, slanina, melence. Ľudia si k nej dali aj chlebík, aby boli sýti," spomenula kuchárka Janka Hanková.



Perie sa v Nedožeroch-Brezanoch driapalo po šiesty raz. "Tieto staré zvyky a tradície si treba pripomínať, aby mládež videla, čo sa robievalo, aby sa na to nezabudlo. Boli tu aj starí rodičia, stredná generácia, aj najmladší, čo ma veľmi teší," dodala organizátorka podujatia.



Dedinské driapačky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. Podujatie pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Nedožeroch-Brezanoch, obec a občianske združenie K-2000, uskutočnilo sa v rámci projektu Z mozaiky tradičnej kultúry hornej Nitry.