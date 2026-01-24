< sekcia Import
Nehoda medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo má ťažko zranených
Na sociálnej sieti o tom informoval nitriansky krajský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Autor TASR
Hurbanovo/Svätý Peter 24. januára (TASR) - Medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo v okrese Komárno sa v poobedňajších hodinách zrazili dve autá. Na mieste udalosti sa nachádzali štyria účastníci nehody, z ktorých dve osoby utrpeli ťažké zranenia.
„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto nehody, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a spolupracovali so záchrannými zložkami pri poskytovaní pomoci zraneným osobám,“ dodal HaZZ.
