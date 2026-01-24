Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Import

Nehoda medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo má ťažko zranených

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Na sociálnej sieti o tom informoval nitriansky krajský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Autor TASR
Hurbanovo/Svätý Peter 24. januára (TASR) - Medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo v okrese Komárno sa v poobedňajších hodinách zrazili dve autá. Na mieste udalosti sa nachádzali štyria účastníci nehody, z ktorých dve osoby utrpeli ťažké zranenia.

„Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto nehody, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a spolupracovali so záchrannými zložkami pri poskytovaní pomoci zraneným osobám,“ dodal HaZZ.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude