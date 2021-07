Nehybné búrky budú v Európe do konca storočia 14-krát častejšie

Škody zo záplav v Nemecku, 16. júla 2021. Foto: TASR/AP

Londýn 23. júla (TASR) - Intenzívne a pomaly sa pohybujúce búrky, ktoré minulý týždeň spôsobili rozsiahlu devastáciu v Belgicku, Nemecku a Holandsku sa môžu do konca tohto storočia vyskytovať v Európe až 14-krát častejšie. Vyplýva to zo štúdie vedcov z Univerzity v anglickom meste Newcastle, zverejnenej vo vedeckom časopise Geophysical Research Letters.Ako píše server Science Daily, bádatelia pomocou detailných simulácií preukázali, že búrky sprevádzané mimoriadne vysokým úhrnom zrážok sa v dôsledku klimatických zmien môžu nad Európou pohybovať čoraz pomalšie.Hlavným dôvodom pre túto zmenu sú podľa vedcov zrejme stále menšie teplotné rozdiely medzi pólmi a tropickým pásmom, ktoré majú za následok pomalšie prúdenie vzduchu, a to najmä na jeseň, kedy najčastejšie dochádza ku krátkym, intenzívnym dažďom.V súčasnosti sú takmer nehybné silné dažďové mraky nad Európou zriedkavé, občas sa vyskytnú napríklad nad istými časťami Stredozemného mora, píše Science Daily.V roku 2100 sa však budú v Európe vyskytovať extrémne búrky sedemkrát častejšie než teraz, pretože teplejší vzduch dokáže zachytiť väčší objem vody. Pravdepodobnosť výskytu takmer nehybných búrok nad pevninou môže byť podľa odhadu vedcov na konci storočia až 14-krát vyšší. Čím väčší objem vody spadne na dané územie, tým viac sa zvyšuje riziko povodní, poznamenáva britský denník The Guardian.Minulotýždňové ničivé povodne si v Európe vyžiadali najmenej 205 obetí, pričom 176 ľudí je stále nezvestných, informovala vo štvrtok americká stanica CNN.