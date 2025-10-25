< sekcia Import
Bratislava 25. októbra (TASR) - Neliečené respiračné ochorenia môžu prejsť až do závažného zápalu pľúc a rozšíriť sa na iné orgány. Najčastejšie potom postihujú srdce, na ktorom sa vyvinie zápal, čo môže byť život ohrozujúce. Upozornila na to špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Alexandra Gállová.
Záchranári spresnili, že najčastejšie komplikácie chrípky, covidu a iných ochorení dýchacích ciest sa spájajú s podcenením stavu a jeho „prechodením“. Infekcia a jej príznaky sa podľa záchranárov vtedy môžu zhoršiť, najmä v prípade, ak ide o ľudí s oslabenou imunitou. „Starší pacienti, ktorí majú množstvo iných chorôb, prežívajú aj chrípku oveľa horšie ako inak zdravý človek. Priebeh ochorenia môže byť u nich dramatickejší,“ priblížil vedúci tréningového centra Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Patrik Brna.
Dodal, že neliečené respiračné ochorenia so sebou vždy nesú riziká. Zároveň zdôraznil, že ak má pacient problémy s dýchaním pre respiračné ochorenie, je potrebné mu bezodkladne pomôcť. „Umiestniť by sme ho mali do zvýšenej polohy, teda do polosedu alebo sedu - podľa toho, ktorú polohu bude lepšie tolerovať. Dôležité je s ním komunikovať, aby vedel, že sme pri ňom a postaráme sa oňho. Zlepšiť jeho stav pomôže aj celkové upokojenie,“ vysvetlil Brna.
Záchranku je nutné podľa neho volať, ak sú u ľudí ohrozené základné životné funkcie. „Ide o poruchu vedomia, závažnú poruchu dýchania alebo srdcovej činnosti, prípadne o náhle zhoršenie stavu v podobe náhlej, nevydržateľnej bolesti a iných akútnych prejavov,“ objasnil. Dodal, že pozornosť treba venovať aj zvýšenej telesnej teplote. Ak horúčka neustupuje ani po podaní liekov, sprche, ovlažení či zábaloch, je takisto potrebné zavolať záchranku.
V rámci prevencie apeloval na nosenie rúška najmä v priestoroch, kde sa zdržiava viac ľudí. „Odporúča sa tiež, aby rúško mali nasadené ľudia, ktorí pociťujú príznaky ochorenia - zabránia tak šíreniu infekcie na ostatných,“ ozrejmil záchranár.
Pomôcť môže podľa neho aj dostatočný, kvalitný spánok, zdravý životný štýl a príjem vitamínov ako C, D či zinku. „Imunite tiež pomáha dlhodobé otužovanie, no začať s ním sa odporúča ešte pred sezónou respiračných chorôb,“ pripomenul.
