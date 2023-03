Nemáte ich doma? ÚVZ upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky

Bratislava 30. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Obsahujú zakázanú látku butylphenyl methylpropional alebo hydroquinone. Do systému EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (Safety Gate RAPEX) ich nahlásili kontrolné orgány v Českej republike, v Taliansku a v Írsku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.



Ide o vodu po holení Herbs of Bulgaria a šampón na vlasy Shampoo per capelli secchi professional. Obsahujú zakázanú látku butylphenyl methylpropional, ktorá môže podľa hygienikov poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu pokožky.



Upozornili tiež na olej na zosvetlenie pokožky Caro White Lightening Oil a pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky Caro white lightening Beauty Lotion. Výrobky obsahujú látku hydroquinone. Podľa úradu je určená na profesionálne použitie a môže sa používať do výrobkov na nechtový dizajn. Zároveň výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.