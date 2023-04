NEMÁTE ICH?: ÚVZ SR upozorňuje na nebezpečné kozmetické výrobky

Bratislava 14. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) ich nahlásili kontrolné orgány v Rumunsku, v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného odboru ÚVZ SR.



Ide o mydlo značky Igienol, výrobok po holení značky D'Amaris Solea Men, tekuté krémové mydlá Tesori d'Oriente, toaletná voda Ralph Lauren. Nahlásili aj sprchové gély, sprejový dezodorant a tekuté mydlo značky Borotalco, mydlo značky English home, krém na tvár Elizabeth Arden, kolínske vody a toaletná voda pre mužov značky Free Love, šampón Vidal, krém na tvár Setablu a pleťové sérum Natura Siberica či parfum pre ženy značky Jfenzi.



Výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional, čo je v rozpore s európskymi nariadením o kozmetických výrobkoch. Látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky.



ÚVZ SR upozornil tiež na sérum na riasy, v ktorom sa nachádza látka Cloprostenol isopropylester. Tá je viazaná na lekársky predpis a výrobok nie je podľa úradu bezpečný.



Upozorňuje aj na mydlo v tvare koláčika značky il mio girasole. Poukázal na jeho tvar, vzhľad, farbu a veľkosť, ktoré sú ľahko zameniteľné s potravinou. "Z dôvodu zámeny vyššie uvedeného výrobku s potravinou môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u malých detí. Malé časti sa dajú ľahko oddeliť a deti si ich môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia, alebo malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa," uviedol úrad.