Nemecká meteorologická služba očakáva miernu zimu

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecká meteorologická služba (DWD) očakáva v Nemecku miernu zimu. Priemerná teplota počas mesiacov december, január a február by podľa modelových výpočtov DWD mohla dosiahnuť najmenej 2 stupne Celzia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA



Podľa DWD by nadchádzajúca zima mohla byť jednou z najmiernejších zím v období od roku 1991. V jednotlivých dňoch či týždňoch však môže byť výrazne chladnejšie ako je viacročný priemer, uviedla DWD.



Zimná predpoveď vychádza zo sezónnych klimatických predpovedí, ktoré zahŕňajú klimatické trendy na väčších územiach a dlhších časových úsekoch v porovnaní s referenčným obdobím pokrytým nameranými hodnotami. To odlišuje klimatické predpovede od predpovedí počasia, ktoré sa vzťahujú na konkrétne miesto a čas, uviedla služba.



"Zimná predpoveď nemeckej meteorologickej služby je dobrou správou pre všetkých spotrebiteľov energie," vysvetlil Tobias Fuchs z DWD. "Ak je model správny, môžeme v dôsledku toho ušetriť energiu na vykurovanie."



O niečo miernejšiu zimu v Nemecku predpokladali aj modely z iných národných meteorologických služieb, ako je British Met Office alebo Meteo France.



Prezident Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur) Klaus Müller vysvetlil, že pomerne mierna zima by mohla pomôcť udržať cielené úspory v spotrebe plynu o minimálne 20 percent pod dlhodobým priemerom. Nemecké zásobníky plynu sú síce plné, ale aj niekoľko chladných dní by mohlo zvýšiť spotrebu a ich rýchle vyprázdňovanie, povedal Müller. Šetrnosť je preto namieste aj pri miernejších zimných teplotách, dodal.