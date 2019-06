Nemecké orgány zatkli Kosovčana obvineného z podpory Islamského štátu

Prokuratúra tvrdí, že muž urobil v rokoch 2016 a 2017 celkovo 11 prevodov peňazí bojovníkovi IS v Sýrii.

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecké orgány zatkli v stredu kosovského občana, obvineného z podporovania militantnej organizácie Islamský štát (IS) prevodom tisícov eur bojovníkovi a tiež budúcemu členovi IS. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Spolková prokuratúra uviedla, že 31-ročný muž, v súlade s nemeckými zákonmi na ochranu súkromia identifikovaný iba ako Hassan Rejan B., bol zatknutý v oblasti mesta Pinneburg neďaleko Hamburgu.



Je podozrivý z 15 trestných činov súvisiacich s podporou IS a z 11 porušení nemeckých zákonov o exporte.



Prokuratúra tvrdí, že muž urobil v rokoch 2016 a 2017 celkovo 11 prevodov peňazí bojovníkovi IS v Sýrii. Podľa prokuratúry tento kosovský občan v roku 2015 previedol financie aj mužovi zo Severného Macedónska, ktorý sa chcel pripojiť k IS v Sýrii. Kosovčan previedol celkovo približne 15.000 eur, vo väčšine prípadov ako prostredník.