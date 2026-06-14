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Nemeckí futbalisti zdolali Curaçao 7:1 v E-skupine
Veterán v nemeckej bráne Manuel Neuer odchytal svoj 20. zápas na MS a vyrovnal historický brankársky rekord Francúza Huga Llorisa.
Autor TASR
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Houston 14. júna (TASR) - Nemeckí futbalisti odštartovali svoje účinkovanie na MS 2026 suverénnym víťazstvom. Štvornásobní majstri sveta deklasovali v úvodnom vystúpení v E-skupine v Houstone debutanta Curaçao 7:1. Dvoma gólmi sa na vysokej výhre podieľal Kai Havertz. Veterán v nemeckej bráne Manuel Neuer odchytal svoj 20. zápas na MS a vyrovnal historický brankársky rekord Francúza Huga Llorisa.
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna o 22.00 SELČ v Toronte proti Pobrežiu Slonoviny, Curaçao sa v nedeľu 21. júna o 2.00 stretne s Ekvádorom.
MS vo futbale - E-skupina:
Nemecko - Curaçao 7:1 (3:1)
Góly: 45.+5 a 88. Havertz (z 11 m), 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 47. Musiala, 68. Brown, 78. Undav - 21. Comenencia. Rozhodcovia: Jayed – Brinsi, Akarkad (Mar.), bez kariet, 68.021 divákov.
Nemecko: Neuer – Kimmich (83. Anton), Tah (72. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (72. Raum) – Pavlovič (72. Goretzka), Nmecha – Sané, Musiala (64. Undav), Wirtz – Havertz
Curaçao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna – Hansen (46. Antonisse), Chong (83. Kastaneer), J. Bacuna – Locadia (65. Margaritha)
Nemcom netrvalo dlho, aby prelomili obranný val súpera. V 6. minúte ešte defenzíva Curacaa zblokovala zakončenie Musialu, ale následne si Nmecha narazil loptu s Wirtzom a technickou strelou poslal favorita do vedenia. Autor gólu to skúšal aj o tri minúty neskôr, jeho tvrdá strela minula žrď. Nemci potom na chvíľu zvoľnili a pasivita sa im nevyplatila. Súper podnikol rýchly brejk, k odrazenej lopte sa dostal Comenencia a s prispením teču Kimmicha vyrovnal. Postaral sa tak o historicky prvý gól karibského trpaslíka na MS. Nemci reagovali náporom, v 28. minúte ešte hlavičku Schlotterbecka vyrazil Room, no o desať minút neskôr už namieril presne - 2:1. Ešte do prestávky pridal tretí gól z penalty Havertz, ktorý potrestal faul Bazoera na Nmechu.
Favoritovi dodal dvojgólový náskok pokoj na kopačky. Hneď po prestávke zvýšil na 4:1 Musiala, ktorý sa presadil po prihrávke Kimmicha. Curacao už nedokázalo vzdorovať, jeho cieľom bolo prehrať čo najdôstojnejšie, čo sa mu však nepodarilo. V 63. minúte Sané zoči-voči Roomovi prestrelil, na opačnej strane Comenenciov gól neplatil pre ofsajd. Nemci dohrávali v exhibičnom tempe, aj tak dokázali ešte trikrát skórovať. V 68. minúte zvýšil na 5:1 prvým reprezentačným gólom obranca Brown, o desať minút neskôr zavŕšil poltucet striedajúci Undav a v 88. minúte spečatil výsledok po rýchlej kontre svojím druhým gólom v zápase Havertz.
tabuľka E-skupiny:
1. Nemecko 1 1 0 0 7:1 3
Ekvádor 0 0 0 0 0:0 0
Pobr. Slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. Curaçao 1 0 0 1 1:7 0
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna o 22.00 SELČ v Toronte proti Pobrežiu Slonoviny, Curaçao sa v nedeľu 21. júna o 2.00 stretne s Ekvádorom.
MS vo futbale - E-skupina:
Nemecko - Curaçao 7:1 (3:1)
Góly: 45.+5 a 88. Havertz (z 11 m), 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 47. Musiala, 68. Brown, 78. Undav - 21. Comenencia. Rozhodcovia: Jayed – Brinsi, Akarkad (Mar.), bez kariet, 68.021 divákov.
Nemecko: Neuer – Kimmich (83. Anton), Tah (72. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (72. Raum) – Pavlovič (72. Goretzka), Nmecha – Sané, Musiala (64. Undav), Wirtz – Havertz
Curaçao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna – Hansen (46. Antonisse), Chong (83. Kastaneer), J. Bacuna – Locadia (65. Margaritha)
Nemcom netrvalo dlho, aby prelomili obranný val súpera. V 6. minúte ešte defenzíva Curacaa zblokovala zakončenie Musialu, ale následne si Nmecha narazil loptu s Wirtzom a technickou strelou poslal favorita do vedenia. Autor gólu to skúšal aj o tri minúty neskôr, jeho tvrdá strela minula žrď. Nemci potom na chvíľu zvoľnili a pasivita sa im nevyplatila. Súper podnikol rýchly brejk, k odrazenej lopte sa dostal Comenencia a s prispením teču Kimmicha vyrovnal. Postaral sa tak o historicky prvý gól karibského trpaslíka na MS. Nemci reagovali náporom, v 28. minúte ešte hlavičku Schlotterbecka vyrazil Room, no o desať minút neskôr už namieril presne - 2:1. Ešte do prestávky pridal tretí gól z penalty Havertz, ktorý potrestal faul Bazoera na Nmechu.
Favoritovi dodal dvojgólový náskok pokoj na kopačky. Hneď po prestávke zvýšil na 4:1 Musiala, ktorý sa presadil po prihrávke Kimmicha. Curacao už nedokázalo vzdorovať, jeho cieľom bolo prehrať čo najdôstojnejšie, čo sa mu však nepodarilo. V 63. minúte Sané zoči-voči Roomovi prestrelil, na opačnej strane Comenenciov gól neplatil pre ofsajd. Nemci dohrávali v exhibičnom tempe, aj tak dokázali ešte trikrát skórovať. V 68. minúte zvýšil na 5:1 prvým reprezentačným gólom obranca Brown, o desať minút neskôr zavŕšil poltucet striedajúci Undav a v 88. minúte spečatil výsledok po rýchlej kontre svojím druhým gólom v zápase Havertz.
tabuľka E-skupiny:
1. Nemecko 1 1 0 0 7:1 3
Ekvádor 0 0 0 0 0:0 0
Pobr. Slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. Curaçao 1 0 0 1 1:7 0