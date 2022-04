Nemecko odsúdilo zabíjanie civilistov v Buči, žiada ďalšie sankcie

Berlín 3. apríla (TASR) - Nemecko v nedeľu odsúdilo zabíjanie civilistov v ukrajinskom meste Buča a konanie ruských síl nazvalo "hrozným vojnovým zločinom". Berlín tiež vyzval na zavedenie ďalších sankcií voči Rusku. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková na sociálnej sieti Twitter označila zábery z mesta Buča severozápadne od Kyjeva zachytávajúce bezvládne telá civilistov v uliciach za "strašné". "Putinovo bezuzdné násilie zabíja nevinné rodiny a nepozná hraníc," uviedla.



"Musí byť vyvodená zodpovednosť voči osobám zodpovedným za tieto vojnové zločiny," vyzvala. "Sprísnime sankcie voči Rusku a Ukrajine poskytneme ešte väčšiu podporu čo sa týka jej obrany," dodala.



Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck v rozhovore pre denník Bild apeloval na to, že "tieto príšerné vojnové zločiny nesmú zostať nepotrestané". Dodal, že spolu s partnermi EÚ sa pripravujú voči Moskve nové sankčné opatrenia.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v nedeľu v Berlíne takisto obvinil Rusko zo závažných vojnových zločinov, ktoré podľa jeho slov "svet vidí". "Snímky z Buče mnou otriasajú," dodal. "Predstavitelia Ukrajiny sú absolútne oprávnení žalovať Rusko a žiadať solidaritu a podporu od svojich priateľov a partnerov," povedal. Steinmeier uistil Ukrajinu, že môže počítať so solidaritou a podporou zo strany Nemecka.



Ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Meľnyk predtým Steinmeiera kritizoval za politicky blízky postoj voči Rusku. "Pre Steinmeiera postoj voči Rusku bol a zostane niečím fundamentálnym, ba až posvätným, nech sa deje čokoľvek. Žiadnu rolu pri tom nezohráva ani útočná vojna (na Ukrajine)," povedal pre noviny Der Tagesspiegel.



Do Nemecka prišlo z Ukrajiny už viac ako 300.000 utečencov. Prezident Steinmeier sa v tejto súvislosti poďakoval vláde za "politickú, finančnú a vojenskú podporu Ukrajiny".



Správy týkajúce sa možného zabíjania civilistov v meste Buča ležiacom v Kyjevskej oblasti, odkiaľ sa ruská armáda stiahla po zúrivom odpore, ktorý jej tam kládli ukrajinské sily, sa objavili v sobotu. Ukrajinské jednotky v meste po odchode ruských jednotiek našli masový hrob, kde bolo pochovaných takmer 300 ľudí, a pozdĺž ulíc ležali ďalšie desiatky mŕtvol. Niektoré z nich mali ruky zviazané za chrbtom.