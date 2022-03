SPD podľa odhadov zvíťazila v krajinských voľbách v Sársku

Saarbrücken 27. marca (TASR) - Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) na základe prvých exit pollov zvíťazila vo voľbách do krajinského parlamentu v nemeckej spolkovej krajine Sársko. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Sociálni demokrati na základe exit pollov televíznych staníc ARD a ZDF získali 34,1 až 43,8 percenta hlasov, píše DPA. Kandidátkou tejto strany na sárskeho premiéra je Anke Rehlingerová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou SPD.



Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) úradujúceho sárskeho premiéra Tobiasa Hansa získala 27,5 až 27,6 percenta hlasov. Konzervatívci podľa týchto predbežných výsledkov zaznamenali výraznú stratu, konštatuje DPA. Nasledujú Alternatíva pre Nemecko (AfD), strana Zelených a Slobodná demokratická strana (FDP).



Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz, ktorý je tiež členom SPD, na Twitteri napísal, že obyvatelia Sárska "sa jasne rozhodli pre zmenu na čele svojej krajiny".



V Sársku bola posledných desať rokov pri moci koalícia CDU a SPD, pripomína AP. CDU vo voľbách do sárskeho krajinského parlamentu v roku 2017 zvíťazila so ziskom 40,7 percenta hlasov, pripomína AP. SPD vtedy získala 29,6 percenta.



Sársko sa nachádza na juhozápade Nemecka na hraniciach s Francúzskom, píše agentúra AP. Táto spolková krajina má necelý milión obyvateľov.