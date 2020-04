Nemocnice Agel SK sú v osobitnom režime, robia len neodkladné operácie

Zvolen 2. apríla (TASR) - Všetky nemocnice a zdravotnícke zariadenia patriace do siete Agel SK vrátane Nemocnice Zvolen prijali potrebné kroky a prísne mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú ich organizácie a chodu počas pandémie nového koronavírusu. Nemocnice fungujú v osobitnom režime, realizované sú len neodkladné operačné zákroky.



"V zmysle posledných aktualizácií v súvislosti s ochorením COVID-19 mali zdravotnícke zariadenia za povinnosť zabezpečiť viaceré činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Jedným z týchto opatrení je regulácia vstupu pacienta do nemocníc a taktiež jeho pohybu v areáli. Na vstupoch do našich zariadení sme vyhradili priestory pre triedenie pacientov s odklonom osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 do určených priestorov," uviedol pre TASR vedúci lekár západného klastra Agel SK Rudolf Pelikán.



Ďalšou novinkou sú takzvané červené zóny. Ide o osobitné priestory, v ktorých budú pacienti čakať na vyšetrenie alebo výsledky, prípadne na rozhodnutie o ďalšom postupe tak, aby boli zachované všetky odporúčané protiepidemiologické opatrenia a nedochádzalo k riziku ďalšieho šírenia ochorenia.



"Tieto zóny vznikli reprofilizáciou niektorých ambulancií a podobne aj u lôžkových oddelení, ktoré sú určené na hospitalizáciu pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia COVID-19. Na oddeleniach intenzívnej starostlivosti sme vyčlenili samostatné lôžkové kapacity, ktoré sú určené pre pacientov s ochorením COVID-19, taktiež sme vyčlenili pre prípadných pacientov aj samostatnú prístrojovú techniku," uviedol ďalej Pelikán.



"Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu sme pozastavili plánované operačné zdravotné výkony, plánované hospitalizácie alebo odkladné diagnostické výkony. Keďže ide o novú situáciu, personál dôsledne školíme a vytvárame potrebné zásoby aj na liečbu prípadných pacientov," dodáva zástupca spoločnosti.



Pripravenosť 12 zdravotníckych zariadení siete Agel SK na Slovensku je systémovo riadená jeho predstavenstvom a najmä medicínskym riaditeľom v spolupráci s vedúcimi lekármi východného a západného klastra. Na dennej báze je riadená komunikácia s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, analýza aktuálneho stavu, kontrola situácie v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.