Nemocnice vítajú peniaze z plánu obnovy pre 7 regionálnych nemocníc

Bratislava 13. apríla (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) víta rozhodnutie o uvoľnení financií z plánu obnovy pre sedem regionálnych nemocníc. Verí, že peniaze na obnovu dostane aj nemocnica v Čadci, ktorej žiadosť rezort zdravotníctva ešte preveruje.



"ANS víta rozhodnutie dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera uvoľniť finančné prostriedky na podporu výstavby a rekonštrukcie regionálnych nemocníc, ktoré oznámil včera po rokovaní vlády. Zároveň veríme, že ak boli splnené všetky kritéria, ktoré potvrdí aj audit, finančných prostriedkov z plánu obnovy sa dočká aj sever Slovenska," uviedla asociácia.



Nemocnice podľa ANS zatiaľ s formálnymi výsledkami nikto nekontaktoval. Nevedia ani to, kedy by mali byť podpísané zmluvy. "Veríme, že sa tak udeje čím skôr, akékoľvek ďalšie naťahovanie času môže spôsobiť, že predložené projekty budú mať časový problém a ich realizácia bude ohrozená," skonštatovala.



Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) v súvislosti s auditom pôvodného zoznamu úspešných uchádzačov vo štvrtok skritizovala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý je poverený aj riadením rezortu zdravotníctva. Vo veci podľa nej nenastal posun a zmluvy s úspešnými žiadateľmi sa ešte nepodpísali.



Heger počas štvrtkového parlamentného výboru pre zdravotníctvo vyhlásil, že zmluvy sa pripravia čo najrýchlejšie. "Z našej strany bude najvyššia súčinnosť," povedal. S podpisom zmlúv s vybranými siedmimi nemocnicami sa podľa neho nebude čakať do vyhodnotenia žiadosti nemocnice v Čadci.



Výsledky auditu výzvy, ktorý nariadil dočasne poverený premiér Eduard Heger, potvrdili, že zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na obnovu nemocníc sa podpíšu s nemocnicami v Levoči, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Skalici, Zvolene a Bojniciach. Na pôvodnom zozname úspešných žiadateľov bola okrem nich aj nemocnica v Čadci.