Nemocnice ŽSK získali ultrazvukové prístroje pre pacientov s COVID-19

Žilina 11. februára (TASR) – Štyri nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) získali nové ultrasonografické prístroje pre potreby pacientov s ochorením COVID-19 v hodnote takmer 150.000 eur.



Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej sú prístroje darom od Nadácie Kia Motors Slovakia a putovali do Hornooravskej nemocnice v Trstenej, Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne, Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Kysuckej nemocnice v Čadci. "Súčasťou dodávky sú aj konvexné sondy pre vyšetrenie brušnej dutiny. V týchto dňoch začínajú nové prístroje vyšetrovať prvých pacientov," uviedla Remencová.



Pripomenula, že zakúpeniu prístrojov do nemocníc predchádzalo Memorandum o spolupráci, ktoré ŽSK a nadácia podpísali v októbri 2020. "Veľmi si vážim spoluprácu s nadáciou. V decembri 2018 sme s jej pomocou otvorili priestory pre rodiny s deťmi v našich nemocniciach, zhruba pred rokom nám darovala viac ako 10.000 ochranných rúšok pre seniorov v našich zariadeniach sociálnych služieb. Teraz sú to štyri špičkové ultrazvuky, ktoré zdravotníkom umožnia skorú diagnostiku ochorení súvisiacich s ochorením COVID-19 a verím, že pacientom rýchle vyliečenie," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"Ochrana a podpora zdravia tvorí významnú časť filantropických aktivít našej nadácie. Vďaka dlhoročnému partnerstvu so ŽSK sa nám podarilo promptne reagovať na konkrétnu potrebu regiónu v náročnej situácii. Cieľom nákupu medicínskych prístrojov bolo zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie v Žilinskom kraji," dodal správca nadácie Dušan Dvořák.