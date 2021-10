Záplavy a zosuvy pôdy v Nepále si vyžiadali už najmenej 77 životov

Káthmandu 21. októbra (TASR) - Na prinajmenšom 77 mŕtvych sa v stredu zvýšil počet obetí záplav a zosuvov pôdy v Nepále. Došlo k tomu po to, ako nepálski záchranári objavili ďalších 34 mŕtvych tiel, informovala agentúra Reuters.



Dovedna 37 úmrtí hlásili úrady z oblastí na východe Nepálu ležiacich pri hraniciach s Indiou. Ďalších 12 obetí si záplavy a zosuvy spôsobené silnými dažďami vyžiadali na západe Nepálu. Zvyšné úmrtia hlásili v iných častiach krajiny. Nepálske ministerstvo vnútra zároveň informovalo, že zranených bolo prinajmenšom 22 osôb a ďalších 26 ľudí je stále nezvestných.



Vláda prisľúbila finančnú pomoc vo výške 1460 eur rodinám obetí a bezplatné ošetrenie pre zranených.



Neutíchajúci dážď komplikuje snahy záchranárov dostať sa do dediny Setí ležiacej približne 350 kilometrov západne od metropoly Káthmandu, kde je už dva dni pre záplavy odrezaných od zvyšku sveta približne 60 ľudí. "Záchranárom sa včera do dediny nepodarilo dostať pre zlé počasie. Vo svojich snahách pokračujú aj dnes," povedal v stredu pre agentúru Ruters hovorca miestnej polície.



Záplavy a zosuvy pôdy sú v Nepále a okolitých krajinách obvyklým javom v období monzúnových dažďov, ktoré trvá zvyčajne od polovice júna do septembra.



Dažde sa podľa miestnych meteorológov v Nepále očakávajú aj v nadchádzajúcich dňoch. Na viacerých miestach v horských oblastiach na východe tejto krajiny by podľa predpovedí mohlo v najbližších dvoch dňoch dôjsť aj k silným zrážkam, či prípadne aj slabému až stredne silnému sneženiu.