Netradičná oslava MDŽ: Jarná očista pomocou jogy

Očistite telo zvnútra

Drobné kroky, ktorými odľahčíte váš organizmus:

Asánami k očiste

Rotácie

Bratislava 7. marca (OTS) - Už naši predkovia dobre poznali výhody pôstu. Pravidelne každý rok, pred Veľkou Nocou dodržiavali pôstne obdobie. Telo si v tomto čase oddýchne, prečistí a zbystria sa zmysly. Poďte si s prichádzajúcou jarou naštartovať metabolizmus.Pred očistou je dobré si rozmyslieť a naplánovať si jej priebeh. Vyhraďte si deň, počas ktorého si premyslíte, akú očistu zvoliť a kedy a akým spôsobom ju vykonáte.Nemusia to byť veľké kroky, práve naopak. Malé, konzistentné kroky vedú k trvalým a veľkým výsledkom.1. Pripravte si vyvážený jedálniček (bez mäsa) a všetko potrebné na celý týždeň dopredu.2. Buďte na seba prísny, čo sa týka pitného režimu. Karafa alebo fľaša s vodou bude váš spoločník. Pitný režim môžete ozvláštniť aj čajmi 3. Dopĺňajte vitamíny a vlákninu.4. Zvoľte si nejakú jednoduchú detoxikačnú kúru. Pomôže vám napríklad žihľava, aloe vera, ostropestrec, či breza.5. Pridať môžete i zelené superpotraviny, ako je zelený jačmeň, chlorella, spirulina či moringa.6. Vyhnite sa sladkostiam a alkoholu.7. Podporte trávenie jogovými asánami.8. Oddychujte.Detox tela prebieha hlavne v črevách. Správnymi asánami ho môžete vhodne podporiť. Zamerali sme sa na pozície, ktoré pôsobia na orgány v brušnej dutine.Cvičiť môžete doma pri otvorenom okne alebo sa vyberte von. Na oba prípady sa vybavte vhodnou podložkou na jogu Vďaka rotácii tlačíme na vnútorné orgány, čím ich masírujeme. Po uvoľnení z rotácie sa do nich nahrnie čerstvá krv, ktorá ich vyživí.Skúste napríklad:t.j. rotácie v ľahu,(ardha matsjendrásána) v sede alebo v pozícii stoličky,a napokon ajV každej pozícii sa v kľude 5-krát zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Začínajte najskôr pravou stranou, aby ste rešpektovali smer peristaltiky.Zaraďte aj obrátené alebo predklonové pozície ako napríklad:(tri pada adho mukha svanásána),(trikonásana) alebo(prasaritta padonásána).Napomáhajú zlepšiť krvný obeh a rozprúdiť energiu. Vďaka nim sa „hodíte do kľudu”, uvoľňujú stres a zlepšujú schopnosť koncentrovať sa na jeden bod. Poskytnú nám pocit dôležitéhoa pomôžu nám nájsť samých seba.Detoxikáciu podporíte i pravidelným využívaním akupresúrnej podložky