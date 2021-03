Neurobiologička FRIČOVÁ: Môžete mať vlastné názory, nie vlastné fakty

Bratislava 8. marca (TASR TV) - Hosťkou Pavla Demeša v relácii SVET je neurobiologička Dominika Fričová.

Dominika Fričová vyštudovala prírodné vedy aj medicínu, po rokoch strávených v zahraničí sa rozhodla vrátiť na Slovensko a realizovať tu svoje predstavy o vede a živote. V profesijnom živote sa cíti viac ako vedkyňa, než lekárka a zameriava sa na bunkovú neurobiológiu. V Neuroimunologickom ústave SAV sa venuje výskumu neuro-degeneratívnych ochorení, najmä Parkinsonovej choroby.







Pracovala na vedeckých projektoch v Európe, ale aj v USA. Po návrate na Slovensko sa stala súčasťou projektu Žijem vedu, ktorého cieľom je spájať slovenských vedcov bez ohľadu na to, kde vo svete pracujú. Momentálne má projekt približne 400 registrovaných členov.



Na rýchlosť pri vývine vakcíny proti covidu by sme mali byť hrdí, tvrdí D. Fričová a dodáva: "Momentálne trpíme všetci a nie je dôvod sa pretekať, kto trpí viac. Vo svete vedy sa však odhalil fakt, aká je veda strašne silná, že vďaka nej dokážeme prichádzať na riešenia na takého situácie, aj pomocou vakcíny... Hoci sa hovorí, ako podozrivo rýchlo sú vakcíny vyvíjané, podľa mňa by sme mali byť na to hrdí, že celý svet sa dokáže zomknúť a sústrediť vedecké riešenie na tento problém a dokážeme ľudí ochrániť," myslí si slovenská vedkyňa.



D. Fričová je aj členkou zoskupenia Veda pomáha, ktorého cieľom je komunikácia medzi vedcami, komunikácia s verejnosťou aj politikmi.



Ako D. Fričová hodnotí kapacitu politikov vysporadúvať sa s dialógom s vedcami a načúvať im? - "Môžete mať vlastné názory, ale nemôžete mať vlastné fakty... Veľakrát som na základe komunikácie na politickej úrovni zistila, že fakty sú interpretované ako názory a názory sú interpretované ako fakty... Mrzí ma, keď sú politici schopní pretvárať názor a fakt a vytvárať z toho jednu neuchopiteľnú vec, ktorá im pomáha zvyšovať preferencie," dodáva slovenská vedkyňa.



Pozrite si reláciu SVET s Pavlom Demešom a jeho hosťkou.