NEUVERITEĽNÁ SCHOPNOSŤ: Mravce vedia z moču vyčuchať rakovinu

Paríž 26. januára (TASR) - Vedci zistili, že mravce dokážu z moču vyčuchať prítomnosť rakovinového ochorenia. Experti v štúdii publikovanej v odbornom časopise "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" uvádzajú, že mravce by mohli v budúcnosti slúžiť na lacnú a účinnú diagnostiku rakoviny. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.



"Mravce sa dajú sa ľahko vycvičiť, rýchlo sa učia, sú veľmi efektívne a ich chov nie je drahý," vyzdvihla vedúca štúdie Patrizia d'Ettorreová z Univerzity Paríž XIII.



Tento výskum nadväzuje na predošlú štúdiu profesorky d'Ettorreovej a jej kolegov, ktorá dokázala, že mravce vedia vyčuchať ľudské rakovinové bunky vypestované v laboratóriu.



V rámci aktuálneho výskumu experti vystavili 70 mravcov otročiacich (formica fusca) vzorkám moču myší, ktoré buď mali, alebo nemali tumor. Mravce boli schopné rozoznať rozdiel medzi zápachom moču zdravých myší a myší s tumorom. Vedci to zdôvodnili skutočnosťou, že mravce majú veľmi citlivý čuchový systém.



"Asociatívnym učením sme ich vycvičili, aby si spojili daný zápach – rakovinu – s odmenou. Už po niekoľkých testoch sa toto spojenie naučili," povedala autorka štúdie pre agentúru PA.



Tento výskum, ktorý dokázal, že mravce vedia rozlíšiť moč zdravých myší od moču myší s tumorom, sa podľa jej slov viac podobal situáciám z reálneho života, než keby na skúšky použili kultivované rakovinové bunky. "Boli sme prekvapení, aké efektívne a spoľahlivé mravce sú," dodala.



Ďalší krok, ktorý chcú výskumníci preskúmať, je, či dokážu mravce rakovinu odhaliť aj v ľudskom moči. Predošlý výskum ukázal, že takúto schopnosť majú po výcviku psy. Viacero typov rakoviny mení zápach moču – ľudský čuch však tieto rozdiely nie je schopný zachytiť.