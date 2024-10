Neviete zastaviť kolotoč chorôb?

Bratislava 1. októbra (OTS) - Začarovaný kruh chorôb a nachladnutí je ťažké opustiť zo dňa na deň. O to ťažšie choroba zmizne, keď máte doma malého školáka či škôlkara, ktorý nosí zo školy okrem úloh aj niekoľko bacilov a vírusov. Keď už nepomáhajú ani rady od babičky a poriadny domáci vývar, telo si vypýta veľkú dávku oddychu a vitamínov. Nakopnúť imunitu celej rodiny môžete aj vo chvíli, keď už máte pocit, že je neskoro. Pomôžu vám k tomu zlaté účinky hlivy ustricovej.Škola a škôlka prináša do života detí a rodičov okrem dobrodružstva a povinností aj poriadny tréning imunity, ktorým prechádza celá rodina. Zvýšený stres, fyzické preťaženie, zmeny počasia a budovanie kolektívnej imunity sú kombinácia, ktorá ľahko dokáže zaťažiť organizmus so slabou obranyschopnosťou. Od nástupu do školy a škôlky už ubehlo niekoľko týždňov a mnohí ešte stále nedokázali vykročiť z kolobehu vírusových ochorení. Pýtate sa prečo?Foto: imunoalergologička MUDr. Veronika Mundoková Csibová,“ vysvetľujeNočná mora začína, keď už po dome nechodia len smrkajúce deti, ale aj rodičia, ktorí potrebujú okrem chorých detí zvládať aj milión ďalších povinností. Napriek tomu, že dospelí majú vybudovanú silnejšiu imunitu, môže sa stať, že už dlho neboli v kontakte s detskými infekciami. Pokiaľ patríte medzi rodičov, ktorých deti ešte len začali chodiť do detského kolektívu, nový kontakt bude znamenať niečo nové aj pre váš organizmus. „“ konštatuje odborníčka.Zdravá a vyvážená strava je základom budovania imunity a zdravého života. Vytvoriť u detí správne návyky je ten najlepší spôsob ako im venovať zdravie. „“ odporúča imunoalergologička Mundoková Csibová.Jedlá a liečivá huba, ktorú poznáme pod názvom hliva ustricová, je známa pre svoje zdravotné výhody a pozitívny vplyv na imunitný systém. Je bohatá na veľký obsah vitamínov a minerálov, ako napríklad vitamín D, C a selén. „“ upresňuje odborníčka.V súčasnosti existuje mnoho spôsobov ako môžete hlivu ustricovú zaradiť do vášho jedálneho lístka. Jednou z možností je napríklad prášok neoglucan®️ imuno complex , ktorý predstavuje 100 % čistý prírodný koncentrát beta-glukánu zo starostlivo vyberaného kmeňa hlivy ustricovej. Práve ten je extrahovaný špeciálnou patentovanou technológiou pre získanie jeho najčistejšej formy. Práškové zloženie sa vo vode ľahko rozpustí a vďaka rýchlejšiemu vstrebávaniu efektívne bojuje s oslabenou imunitou, sezónnou alergiou, ochoreniami horných dýchacích ciest a fyzickou záťažou. Stačí, keď ho zmiešate s malým množstvom vody do tekutej alebo kašovitej stravy každému členovi vašej rodiny od 3 rokov.Rovnako dôležité je uvedomiť si, že nič nie je stratené aj v prípade, keď už choroba prebieha.S prejavmi nachladnutia ako sú nádcha alebo bolesť hrdla vám pomôžu tinktúry, ktoré už však vďaka obsahu 25% obj. alkoholu nie sú vhodné pre deti. Jednou z možností je neoglucan® Tinktúra Akut , ktorá je obohatená o kyprinu z Tatier so silnými protizápalovými účinkami, či tinktúru s obsahom tekutého beta-glukánu, vitamínu C a zinku . Tinktúry nájdete v DM drogériách, lekárňach a na https://neoglucan.sk/ Zaradenie hlivy ustricovej medzi doplnky zdravej výživy je krok k zdraviu. V akej forme sa ju rozhodnete prijímať záleží len na vás. Dôležité je, že pestujete svoje zdravie a zdravie celej rodiny.