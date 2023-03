NEVRÁTIL SA Z PRECHÁDZKY: Polícia pátra po 81-ročnom Jiřím Liškovi

Prievidza 2. marca (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 81-ročnom Jiřím Liškovi, ktorý odišiel v stredu (1. 3.) o 14.30 h z bytu svojej dcéry na prechádzku do obchodného domu na Nábrežnej ulici v Prievidzi. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Nezvestný muž so svojou dcérou volal prvýkrát o 16.15 h a povedal, že je medzi školou a domami. Následne uviedol, že je medzi riekou a záhradami. Pred 18.00 h mal už telefón vypnutý. Muž sa do súčasnosti dcére už viac neozval a nie je známe, kde by sa mohol nachádzať. Mobil má už vypnutý.



Muž chodí o paličke, bez ktorej nie je schopný chôdze. Lieky, ktoré má užívať, so sebou nemá.



"Akékoľvek informácie, ktoré by smerovali k vypátraniu nezvestného, nám môžete oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158. Prípadne kontaktujte našu oficiálnu stránku na Facebooku formou súkromnej správy," vyzvala verejnosť polícia.