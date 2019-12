Nezaradených poslancov je viac ako vo väčšine klubov

Bratislava 8. decembra (TASR) - Počet nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR je pár mesiacov pred parlamentnými voľbami vyšší ako počet členov väčšiny poslaneckých klubov. Viac členov má len klub koaličného Smeru-SD. Najviac zákonodarcov odišlo z opozičnej SaS, vládnu SNS neopustil ani jeden.



Kým nezaradených poslancov je v parlamente v súčasnosti 36, najsilnejšia vládna strana Smer-SD má 48 poslancov. Nasleduje SNS so 16 a SaS s 11 poslancami.



Vládny Most-Híd má v klube aktuálne desať zákonodarcov, rovnako ako opozičné hnutie OĽaNO a ĽSNS. Najmenej poslancov má opozičné hnutie Sme rodina, a to deväť.



Najviac poslancov doteraz odišlo z klubu SaS, a to 11. Osem poslancov vystúpilo z OĽaNO. ĽSNS opustili štyria členovia parlamentu, Sme rodina traja, Smer-SD jeden.



Z vládneho Mosta-Híd odišli traja poslanci, ktorí za stranu aj kandidovali do volieb. V klube donedávna pôsobili aj súčasní nezaradení poslanci Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová, ktorí doňho vstúpili po tom, ako sa po voľbách v roku 2016 rozpadla strana Sieť. Zvyšní štyria poslanci Siete ostali naďalej v parlamente ako nezaradení.