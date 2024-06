Bratislava 8. júna (TASR) - Nezdravé je aj fajčenie elektronických cigariet. Sprevádzajú ho zdravotné riziká a hrozí pri ňom vznik závislosti. Upozornili na to odborníci zo slovenských úradov verejného zdravotníctva. Väčšina daných výrobkov podľa nich obsahuje nikotín, ktorého negatívne účinky je náchylná pocítiť obzvlášť mládež.



"Nemalá časť ľudí sa mylne domnieva, že elektronické cigarety nie sú rizikom, pretože namiesto dymu obsahujú 'iba neškodnú vodnú paru'. Aj nové alternatívy k fajčeniu sprevádzajú zdravotné riziká a hrozí vznik závislosti. Väčšina e-cigariet či iných alternatív k fajčeniu totiž obsahuje nikotín. Hladina nikotínu sa v nich pritom môže značne líšiť. Niektoré tekutiny na 'vaping' majú relatívne nízky obsah nikotínu, no jeho hladiny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie ako v typickej cigarete," poznamenali.



Odborníci upozornili na to, že nikotín je vysoko návykovou látkou. "Približne len tretine fajčiarov sa podarí prestať fajčiť, aj to po opakovaných pokusoch. Mladí ľudia sú obzvlášť náchylní pocítiť jeho negatívne účinky," upozornila Tatiana Zvalová z poradne na odvykanie od fajčenia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Bez rizík nie je ani fajčenie beznikotínových alternatív. "Deti môžu byť pri ich konzumácii vystavené škodlivým chemikáliám, respektíve látkam, ktorých vplyv na zdravie sa ešte len začal bližšie skúmať," dodali odborníci.