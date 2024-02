Hráčmi týždňa NHL sú Kaprizov, Marner a Šestorkin

New York 26. februára (TASR) - Hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL sú krídelník Minnesoty Kirill Kaprizov, útočník Toronta Mitchell Marner a brankár New Yorku Rangers Igor Šesťorkin. Informoval o tom oficiálny web súťaže.



Kaprizov strelil v štyroch stretnutiach šesť gólov a na ďalších šesť prihral. Mimoriadne mu vyšiel najmä súboj s Vancouverom Canucks (10:7), v ktorom zaznamenal svoj štvrtý hetrik v kariére a pridal aj tri asistencie a so šiestimi bodmi vyrovnal klubový rekord Minnesoty. Dvadsaťšesťročný útočník nazbieral v 51 zápasoch prebiehajúcej sezóny 63 bodov (26+37).



Marner si v štyroch súbojoch pripísal na konto gól a až deväť asistencií a Torontu pomohol ku štyrom víťazstvám. Maple Leafs natiahli víťaznú sériu už na sedem duelov. V 56 zápasoch ročníka získal 72 bodov (23+49).



Šesťorkin vyhral všetky tri zápasy, v ktorých nastúpil, dokopy chytil 119 striel, pričom mal 97,5% úspešnosť zákrokov a priemer 1,00 inkasovaného gólu. Dvadsaťosemročný brankár vyhral už šesť stretnutí v sérii a dokopy 25 z 38 duelov, do ktorých v sezóne zasiahol.