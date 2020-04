Podľa Bettmanovho odhadu by sa NHL opäť mohla hrať v lete

New York 15. apríla (TASR) – Komisár NHL Gary Bettman odhaduje, že zámorská hokejová súťaž by sa opäť mohla rozbehnúť v letných mesiacoch. Sezóna je pre pandémiu nového koronavírusu prerušená od 12. marca a účastníci profiligy si predĺžia domácu izoláciu minimálne do 30. apríla.



Podľa Bettmana zatiaľ nepadlo rozhodnutie, v akom formáte sa bude NHL hrať po obnovení. Generálny manažér Ottawy Senators Pierre Dorion uviedol, že jeho organizácia predostrela tri návrhy.



"Určite môžeme hrať v letných mesiacoch. Kluby sú neskutočne súťaživé a lobujú. Aspoň sedem tímov bojuje o play off, nie všetky absolvovali rovnaký počet zápasov. Či už dohráme základnú časť v plnom, obmedzenom rozsahu, alebo rozšírime vyraďovaciu fázu, musí to byť spravodlivé a vyvážené. Zvažujeme všetky alternatívy a žiadnu sme nevylúčili," povedal Bettman pre Fox Business Network.