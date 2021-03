Vedenie NHL doživotne zakázalo Peelovi pískať zápasy profiligy

New York 27. marca (TASR) - Hokejový rozhodca Tim Peel už nikdy nebude pískať zápasy NHL. Vedenie profiligy ho potrestalo po incidente z utorkového zápasu medzi Nashvillom Predators a Detroitom Red Wings.



Mikrofóny zachytili podivnú komunikáciu medzi arbitrami po vylúčení jedného z hráčov Nashvillu. Incident sa stal na konci piatej minúty druhej tretiny, keď Viktor Arvidsson jemne postrčil Jona Merrila a na prekvapenie všetkých putoval na trestnú lavicu za podrazenie. "Nebolo to nič hrozné, ale chcel som dať Nashvillu sku... trest v úvode," povedal Peel svojmu kolegovi Kellymu Sutherlandovi.



"Peel už nikdy nebude rozhodovať zápas NHL. Nič nie je dôležitejšie ako integrita súťaže. Správanie Tima Peela je v priamom rozpore so základnými princípmi, ktoré vyžadujeme od rozhodcov, a ktoré očakávajú fanúšikovia, hráči, tréneri a všetci tí, ktorých niečo spája s ligou. Neexistuje žiadne ospravedlnenie na jeho komentára bez ohľadu na kontext či jeho úmysel," citovala agentúra AFP viceprezidenta NHL pre hokejové operácie Colina Campbella.