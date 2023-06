Niektoré spolkové krajiny v Rakúsku povolili lov vlkov

Viedeň 22. júna (TASR) - Niekoľko rakúskych spolkových krajín povolilo kontroverzne vnímaný odstrel vlkov. Ide o reakciu na zvýšený počet útokov vlkov na hospodárske zvieratá, čo v krajine vyvolalo diskusiu. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry AFP.



Svetový fond na ochranu prírody (WWF) tvrdí, že príkazy na zabíjanie vlkov porušujú európske právne predpisy, pretože tieto šelmy patria medzi chránené zvieratá.



V juhorakúskej spolkovej krajine Korutánsko bolo v tomto roku usmrtených päť vlkov. Na základe nových zákonov, ktoré vstúpili do platnosti v januári, bolo povolené usmrtenie ďalších ôsmich kusov.



Susedné Tirolsko, známe voľným pasením dobytka na horských pastvinách, povolilo na základe vyhlášky z februára usmrtenie šiestich vlkov. Zatiaľ sa to neuskutočnilo.



"Znova a znova sú vlci pozorovaní v blízkosti osád a zabíjajú hospodárske zvieratá," povedal hovorca tejto spolkovej krajiny Maximilian Brandhuber. Dodal, že dôkazy o ich prítomnosti "od roku 2019 prudko vzrástli".



Po vyhubení vlka v 19. storočí sa v uplynulých rokoch táto šelma postupne vracia a znovu osídľuje svoje niekdajšie biotopy v Rakúsku. Podľa oficiálnych odhadov bolo v roku 2022 napočítaných v krajine približne 80 vlkov.



Vlk dravý je chránený smernicou Európskej únie z roku 1992, ktorá však stanovuje aj výnimky.



"Rakúsko zatiaľ nemá veľa vlkov a musí prispieť k ochrane tohto druhu, ako to robia ostatné európske krajiny," povedal expert WWF Christian Picher a vyzval Európsku komisiu, aby konala.



WWF tvrdí, že Rakúsko s deviatimi miliónmi obyvateľov by sa malo poučiť od susedných štátov, ako je napríklad Taliansko, ktoré "už majú v tejto oblasti desaťročia skúseností". WWF zároveň žiada Rakúsko, aby zlepšilo monitorovanie týchto zvierat.