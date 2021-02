Nigérijskí ozbrojenci prepustili 42 ľudí unesených zo školy

Lagos 27. februára (TASR) - Únoscovia v Nigérii prepustili 42 ľudí vrátane 27 študentov, ktorých so sebou odviedli minulý týždeň zo školy v strednej časti krajiny. Deň po ďalšom hromadnom únose vyše 300 školáčok na severe Nigérie to v sobotu oznámili miestni predstavitelia, informovali agentúry AFP a AP.



Hovorkyňa guvernéra nigérijského štátu Niger pre AP povedala, že prepustení už dorazili do štátneho hlavného mesta Minna, kde ich prijali zástupcovia tamojších úradov.



Školu v meste Kagara v zmienenom štáte prepadli ozbrojenci vo vojenských uniformách 17. februára. Podľa úradov pri útoku zabili jedného študenta a uniesli 27 chlapcov, troch učiteľov a rodinných príslušníkov školského personálu.



Počet takýchto útokov a únosov sa v severozápadnej a strednej časti Nigérie v posledných rokoch zintenzívnil. Páchajú ich ťažko vyzbrojené zločinecké gangy, ktoré miestni obyvatelia nazývajú "banditi" a ktoré prepádajú dediny, plienia a podpaľujú domy a zabíjajú i unášajú obyvateľov.



V piatok v dedine Jangebe v štáte Zamfara na severozápade Nigérie skupina ozbrojencov prepadla internát strednej dievčenskej školy, z ktorého odviedla 317 školáčok. Polícia a armáda spustili pátraciu operáciu a nigérijský prezident Muhammadu Buhari vyhlásil, že vláda neustúpi vydieraniu banditov očakávajúcich výkupné.



Piatkový incident bol tretím hromadným únosom detí zo školy v Nigérii za tri mesiace. V decembri zadržiavali islamskí džihádisti zo skupiny Boko Haram vyše 340 žiakov v severonigérijskom štáte Katsina niekoľko dní, kým ich neprepustili po rokovaniach s vládou.



Nové únosy oživili traumatické spomienky na hromadný únos z apríla 2014, keď sa džihádisti Boko Haram na strednej škole v Chiboku v štáte Borno zmocnili 276 dievčat. Viac ako 100 z nich je stále nezvestných.