Neprofesionálni výtvarníci sa môžu zapojiť do súťaže Region Art

Nitra 5. februára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje 62. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Region Art. Ako informovali organizátori, umelci do nej môžu svoje práce prihlásiť do 21. februára.



Region Art je regionálnym kolom celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. "Tá je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti, teda v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru," pripomenuli organizátori.



Do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci vo veku nad 15 rokov. "Môžu sa zapojiť autori, ktorí sa venujú maľbe, kresbe, grafike, priestorovej, digitálnej, insitnej tvorbe či experimentu. Ponúkame aj individuálne konzultácie k autorskej tvorbe. Uskutočnia sa pod vedením lektora Jána Huňadyho vo štvrtok 6. februára. Vernisáž a vyhlásenie výsledkov sa budú konať 13. marca o 17.00 h v KOS v Nitre. Termín výstavy prác je od 13. do 28. marca v priestoroch KOS," doplnili organizátori.