Kraj dá 1,4 milióna eur na odmeny pre zamestnancov svojich organizácií

Nitra 29. marca (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyplatí zamestnancom svojich organizácií plošné odmeny. Zo svojho rozpočtu na ne vyčlenil viac ako 1,4 milióna eur. Ich použitie už na svojom marcovom rokovaní schválili aj krajskí poslanci. Odmenu v hodnote 350 eur dostanú pracovníci zariadení sociálnych služieb (ZSS), kultúrnych inštitúcií i škôl.



Ako pre TASR uviedol predseda NSK Milan Belica, vyčlenenie financií bolo rozhodnutím krajských poslancov a nesúvisí s blížiacimi sa komunálnymi a krajskými voľbami. „Našich pracovníkov odmeňujeme každý rok. Ak si uvedomíme, čo za posledné dva roky zažívali nielen zamestnanci ZSS, ale aj ľudia v školstve či kultúre, tak každý pochopí, že to mali veľmi ťažké. Ich príbehy sa niekedy ťažko počúvajú, nieto ešte zažívajú. Preto si myslím, že si odmeny určite zaslúžia,“ skonštatoval Belica.



Podľa jeho slov je NSK v dobrej finančnej kondícii, preto nemal problém nájsť vo svojom rozpočte potrebné financie. „My sa o svoje inštitúcie staráme. Zatiaľ sme sa nestretli s názorom, že by sme to robili nedostatočne. Dávame primerane, pretože ja zas na druhej strane odmietam rozhadzovať peniaze. Prijali sme napríklad opatrenia na úsporu energií a aj z týchto úspor môžeme teraz dať peniaze tam, kde je to potrebné,“ dodal Belica.