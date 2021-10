Nobelovu cenu za chémiu získali vedci za asymetrickú organokatalýzu

Štokholm 6. októbra (TASR) – Nobelovu cenu za chémiu za rok 2021 získali vedci Benjamin List a David W.C. MacMillan za „vývoj asymetrickej organokatalýzy". Oznámil to v stredu výbor švédskej Kráľovskej akadémie vied.



Ako uviedol výbor, Nemec List a Američan MacMillan vyvinuli spôsob, ako vytvárať molekuly prostredníctvom organickej katalýzy. „Malo to veľký vplyv na farmaceutický výskum a zelenšiu chémiu," komentoval výbor.



Katalyzátory napríklad transformujú škodliviny z výfukových plynov na neškodné molekuly. Podobne fungujú aj živé organizmy, pre ktoré plnia úlohu katalyzátorov enzýmy.



Vedci sa dlho nazdávali, že existujú iba dva druhy dostupných katalyzátorov: kovy a enzýmy. List a MacMillan ešte v roku 2000 nezávisle od seba vytvorili tretí typ katalýzy - asymetrickej organokatalýzy, teda katalýzy prostredníctvom tvorby organických molekúl.



„Táto koncepcia je rovnako jednoduchá ako geniálna, a to až tak, že mnohí sa čudujú, že sme na to neprišli skôr," povedal šéf výboru pre chémiu Kráľovskej akadémie vied Johan qvist.



Organické katalyzátory fungujú na princípe stabilnej štruktúry atómov uhlíka, na ktoré sa potom naviažu aktívnejšie chemické látky, často obsahujúce kyslík, dusík, síru či fosfor. Znamená to, že takéto katalyzátory sú lacné a zároveň prijateľné pre životné prostredie.



Organokatalýza zaznamenala od roku 2000 prudký rozvoj. List a MacMillan odvtedy dokázali, že táto chemická reakcia sa dá používať na rôzne účely–- napríklad aj na výrobu nových liečiv či molekúl na zachytávanie svetla v solárnych článkoch.