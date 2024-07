Noci v júli boli tropické, padali rekordy minimálnej dennej teploty

Bratislava 20. júla (TASR) - Noci v júli boli tropické. Meteorológovia namerali viaceré celoslovenské rekordy minimálnej dennej teploty vzduchu. Slovenský hydrometeorologického ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



"V tohtoročnom júli do 17. júla sme na Slovensku zaznamenali tropické noci (minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov Celzia) každý deň s výnimkou obdobia od 2. do 6. júla 2024. Od 10. júla 2024 sa začali vyskytovať celoslovenské rekordy minimálnej dennej teploty vzduchu," spresnili.



Celoslovenské rekordy padli pre 10. júl (na letisku v Kuchyni neklesla teplota vzduchu pod 25,8 stupňa Celzia), 11. júl (v Želiezovciach teplota neklesla pod 23,5 stupňa Celzia), 13. júl (v Orechovej neklesla teplota pod 23,6 stupňa Celzia) a 15. júl (na letisku v Bratislave neklesla teplota pod 23,7 stupňa Celzia).



Meteorológovia celkovo zaznamenali tropickú noc od 1. do 17. júla na 54 meteorologických staniciach. "Tropická noc v aktuálnom júli sa vyskytla aj na vyššie položených meteorologických staniciach, napríklad Lom nad Rimavicou (1018 metrov nad morom) a Jakubovany (407 metrov nad morom). Vo vyššie položených lokalitách sa tropické noci nevyskytovali do konca 90. rokoch 20. storočia," dodali.