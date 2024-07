Nočná mora všetkým matiek. Keď sa vám stratí dieťa, idete zošalieť...

Bratislava 30. júla (OTS) - Nočná mora všetkých matiek. A úvod skvelého psychotrileru Nikto nič nevidel od Andrey Mara.Cestou na nasledujúcu zastávku sa presviedčate, že všetko dobre dopadne. Keď však dorazíte na nástupište, nečakajú vás dve deti, ale iba jedno. A nikto nič nevidel. Je možné, že sa vaša druhá dcéra stratila? Alebo ju uniesol neznámy človek, náhodný okoloidúci? Alebo sa páchateľ nachádza bližšie, než si myslíte? Nikto nehovorí pravdu a čím dlhšie pátranie potrvá, tým ťažšie bude dcéru nájsť.Pozrite si video s autorkou: Nikto nič nevidel sa začína „bežným“ stratením 6-ročného dieťaťa, možno náhoda, možno únos, ale postupne to prerastá do niečoho obrovského a nečakaného. Autorka výborne nabaľuje ďalšie prekvapenia a zvraty, ukazuje ako jednotlivé postavy majú svoje malé tajomstvá, takmer všetci klamú a hoci sú to neraz drobné lži, tie sa znásobujú a môžu výrazne ovplyvniť životy iných ľudí. Prípadne menšie klamstvá sú len odrazovým mostíkom k tým veľký, dokonca až vražedným.Je to dômyselná skladačka postáv, ktoré niečo skrývajú; falošných stôp, nerelevantných indícií, strachu a paniky. Autorka vás natoľko tiahne do príbehu, že jednoducho chcete vedieť, čo je za tým zmiznutím dievčatka. Kto to teda má na svedomí a prečo? A podarí sa ju vôbec vypátrať alebo je už mŕtva?Vypočujte si úryvok.Číta Zuzka Jurigová Kapráliková:Milan Buno, knižný publicista