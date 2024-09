Nočnú oblohu nad Filipínami rozžiaril malý meteor

Manila 5. septembra (TASR) – Oblohu nad severom Filipín rozžiaril v noci na štvrtok malý, no jasný meteor, ktorý zhorel v atmosfére Zeme, uviedla Európska vesmírna agentúra (ESA). TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Meteor vstúpil do atmosféry Zeme približne 40 minút po polnoci miestneho času (18:39 SELČ) a nad ostrovom Luzon vytvoril neškodný, no pozoruhodný záblesk, uvádza ESA. Iba niekoľko hodín predtým ho objavil astronomický projekt mapovania hviezdnej oblohy Catalina Sky Survey. Projekt na Arizonskej univerzite financuje americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).



Meteor mal priemer približne jeden meter, dostal meno 2024 RW1 a podľa NASA nepredstavoval nebezpečenstvo. Išlo o deviaty meteor, ktorý sa podarilo objaviť ešte pred vstupom do zemskej atmosféry.



Meteor je svetelný úkaz, ktorý vzniká vzniká preletom meteoroidu zemskou atmosférou. Pritom sa rozžeraví a často ešte pred dopadom na zemský povrch v atmosfére zhorí. Ľudovo sa im hovorí padajúca hviezda.



Podľa očitých svedkov na Filipínach sa farba záblesku menila zo zeleno-modrej po oranžovú, pričom farebnosť závisí od chemického zloženia meteoridu. Jasný modro-zelený záblesk naznačuje prítomnosť horčíka, ktorý sa zvyčajne vyskytuje v telesách zvaných pallasity, uvádza portál Space.com. Obsahujú veľké kryštály olivínu, kremičitanového minerálu olivovozelenej farby tvoreného zlúčeninou kremíka a kovu, napríklad železa alebo horčíka.