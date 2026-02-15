< sekcia Import
Nóri si zvýšili náskok, majú už desať zlatých medailí
Druhí Taliani pódiové umiestnenie nezaznamenali, naďalej majú bilanciu 6:3:9.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Športovci z Nórska si v ôsmy súťažný deň upevnili vedúcu pozíciu v medailovej bilancii zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V sobotu získali dva najcennejšie kovy a celkovo majú desať zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Majú aj najviac cenných kovov celkovo - 20. Druhí Taliani pódiové umiestnenie nezaznamenali, naďalej majú bilanciu 6:3:9. Tretí sú Američania, ktorí získali jedno zlato. Na konte majú päť zlatých, osem strieborných a štyri bronzové.
Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po VIII. súťažnom dni a po 59 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):
1. Nórsko 10 3 7 20
2. Taliansko 6 3 9 18
3. USA 5 8 4 17
4. Rakúsko 4 6 3 13
5. Francúzsko 4 6 2 12
6. Nemecko 4 5 4 13
7. Holandsko 4 4 1 9
8. Švédsko 4 4 1 9
9. Švajčiarsko 4 2 3 9
10. Japonsko 3 4 8 15
11. Austrália 3 1 0 4
12. Česko 2 2 0 4
13. Slovinsko 2 1 0 3
14. Kórejská rep. 1 2 2 5
15. Veľká Británia 1 0 0 1
16. Kazachstan 1 0 0 1
17. Brazília 1 0 0 1
18. Kanada 0 3 5 8
19. Čína 0 2 2 4
20. Poľsko 0 2 1 3
21. Nový Zéland 0 1 1 2
22. Lotyšsko 0 1 1 2
23. Bulharsko 0 0 2 2
24. Fínsko 0 0 2 2
25. Belgicko 0 0 1 1
