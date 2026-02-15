Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. február 2026Meniny má Pravoslav
< sekcia Import

Nóri si zvýšili náskok, majú už desať zlatých medailí

.
Na snímke strieborný medailista Vetle Sjaastad Christiansen z Nórska reaguje počas slávnostného odovzdávania medailí v mužskom šprinte v biatlone na 10 kilometrov na zimných olympijských hrách 2026 v talianskej Anterselve. Foto: TASR/AP

Druhí Taliani pódiové umiestnenie nezaznamenali, naďalej majú bilanciu 6:3:9.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 15. februára (TASR) - Športovci z Nórska si v ôsmy súťažný deň upevnili vedúcu pozíciu v medailovej bilancii zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. V sobotu získali dva najcennejšie kovy a celkovo majú desať zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí. Majú aj najviac cenných kovov celkovo - 20. Druhí Taliani pódiové umiestnenie nezaznamenali, naďalej majú bilanciu 6:3:9. Tretí sú Američania, ktorí získali jedno zlato. Na konte majú päť zlatých, osem strieborných a štyri bronzové.





Medailová bilancia na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo po VIII. súťažnom dni a po 59 zo 116 rozhodnutí (zlato, striebro, bronz, celkovo):

1. Nórsko 10 3 7 20

2. Taliansko 6 3 9 18

3. USA 5 8 4 17

4. Rakúsko 4 6 3 13

5. Francúzsko 4 6 2 12

6. Nemecko 4 5 4 13

7. Holandsko 4 4 1 9

8. Švédsko 4 4 1 9

9. Švajčiarsko 4 2 3 9

10. Japonsko 3 4 8 15

11. Austrália 3 1 0 4

12. Česko 2 2 0 4

13. Slovinsko 2 1 0 3

14. Kórejská rep. 1 2 2 5

15. Veľká Británia 1 0 0 1

16. Kazachstan 1 0 0 1

17. Brazília 1 0 0 1

18. Kanada 0 3 5 8

19. Čína 0 2 2 4

20. Poľsko 0 2 1 3

21. Nový Zéland 0 1 1 2

22. Lotyšsko 0 1 1 2

23. Bulharsko 0 0 2 2

24. Fínsko 0 0 2 2

25. Belgicko 0 0 1 1
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom