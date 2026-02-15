< sekcia Import
Nóri vyhrali štafetu, Kläbo sa s deviatym zlatom osamostatnil na čele
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén premenil na zlato všetky štyri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tesero 15. februára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vytvoril nový rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. Na čele historickej tabuľky sa osamostatnil po zisku deviateho zlata, ktoré získal na ZOH 2026 spolu s Emilom Iversenom, Martinom Löwströmom Nyengetom a Einarom Hedegartom v štafete na 4x7,5 km. Nóri finišovali s náskokom 22,2 sekundy pred Francúzskom, bronz si vybojovali domáci Taliani (+47,9).
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén premenil na zlato všetky štyri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach. Postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky a preteky na 10 km voľne. Nórsko bolo topfavoritom aj v štafete, čo napokon po bezchybnom výkone jej členov potvrdilo. Kläbo sa odpútal ziskom deviateho zlata od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena. Získal jedenástu medailu na ZOH (9-1-1) a na dorovnanie najdekorovanejšej zimnej olympioničky Björgenovej (8-4-3) mu chýbajú štyri medaily. Najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami. „Páči sa mi, ako to znie, je to pekný úspech. Je to výnimočné, že som to dosiahol s touto skupinou. Pre Nórsko je veľmi dôležité vyhrať štafetu a my sme to všetci dokázali. Veľmi sme si to užili počas tréningových táborov aj počas celého roka. Bola to skvelá sezóna, dnes vládla napriek nervozite uvoľnená atmosféra,“ citovala agentúra DPA Kläba, pätnásťnásobného majstra sveta.
Na ZOH 2026 čakajú Kläba ešte dve disciplíny (tímšprint a 50 km klasicky s hromadným štartom) a ak zopakuje bezprecedentný zisk šiestich titulov zo šiestich štartov z vlaňajších MS v Trondheime, dostane sa na úroveň 11 zlatých na ZOH. So šiestimi zlatými na jedných zimných hrách by tak zároveň prekonal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval spolu päť prvenstiev.
Nóri si vypracovali dôležitý náskok na druhom úseku, ktorý bežal Nyenget. Štafetu na prvý úsek voľným spôsobom odovzdal Hedegartovi pred Fínmi, ktorí mali 10-sekundové manko. Hedegart si svoje sily rozumne rozložil a pripravil Kläbovi výbornú pozíciu na to, aby dosiahol na rekord v počte najcennejších kovov. Francúzov sa snažil dohnať za zlatom Victor Lovera, Kläbo však svoj odstup kontroloval a v cieli sa z neho stal podľa očakávaní deväťnásobný olympijský šampión. Súboj o pódium vyvrcholil medzi Talianskom a Fínskom. Na radosť domácich fanúšikov to bol Federico Pellegrino, ktorý sa utrhol Fínovi Nikovi Anttolovi tesne pred cieľom a získal pre Taliansko bronzovú medailu.
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén premenil na zlato všetky štyri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach. Postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky a preteky na 10 km voľne. Nórsko bolo topfavoritom aj v štafete, čo napokon po bezchybnom výkone jej členov potvrdilo. Kläbo sa odpútal ziskom deviateho zlata od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena. Získal jedenástu medailu na ZOH (9-1-1) a na dorovnanie najdekorovanejšej zimnej olympioničky Björgenovej (8-4-3) mu chýbajú štyri medaily. Najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami. „Páči sa mi, ako to znie, je to pekný úspech. Je to výnimočné, že som to dosiahol s touto skupinou. Pre Nórsko je veľmi dôležité vyhrať štafetu a my sme to všetci dokázali. Veľmi sme si to užili počas tréningových táborov aj počas celého roka. Bola to skvelá sezóna, dnes vládla napriek nervozite uvoľnená atmosféra,“ citovala agentúra DPA Kläba, pätnásťnásobného majstra sveta.
Na ZOH 2026 čakajú Kläba ešte dve disciplíny (tímšprint a 50 km klasicky s hromadným štartom) a ak zopakuje bezprecedentný zisk šiestich titulov zo šiestich štartov z vlaňajších MS v Trondheime, dostane sa na úroveň 11 zlatých na ZOH. So šiestimi zlatými na jedných zimných hrách by tak zároveň prekonal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval spolu päť prvenstiev.
Nóri si vypracovali dôležitý náskok na druhom úseku, ktorý bežal Nyenget. Štafetu na prvý úsek voľným spôsobom odovzdal Hedegartovi pred Fínmi, ktorí mali 10-sekundové manko. Hedegart si svoje sily rozumne rozložil a pripravil Kläbovi výbornú pozíciu na to, aby dosiahol na rekord v počte najcennejších kovov. Francúzov sa snažil dohnať za zlatom Victor Lovera, Kläbo však svoj odstup kontroloval a v cieli sa z neho stal podľa očakávaní deväťnásobný olympijský šampión. Súboj o pódium vyvrcholil medzi Talianskom a Fínskom. Na radosť domácich fanúšikov to bol Federico Pellegrino, ktorý sa utrhol Fínovi Nikovi Anttolovi tesne pred cieľom a získal pre Taliansko bronzovú medailu.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
muži - štafeta 4x7,5 km:
1. Nórsko (Emil Iversen, Martin Löwströmom Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo) 1:04:24,5 h,
2. Francúzsko (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, Victor Lovera) +22,2 s,
3. Taliansko (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) +47,9,
4. Fínsko +57,1,
5. Kanada +1:12,3 min,
6. USA +1:47,3,
7. Česko +1:59,1,
8. Nemecko +2:15,6,
9. Švajčiarsko +2:45,0,
10. Švédsko +3:28,8
muži - štafeta 4x7,5 km:
1. Nórsko (Emil Iversen, Martin Löwströmom Nyenget, Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo) 1:04:24,5 h,
2. Francúzsko (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, Victor Lovera) +22,2 s,
3. Taliansko (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino) +47,9,
4. Fínsko +57,1,
5. Kanada +1:12,3 min,
6. USA +1:47,3,
7. Česko +1:59,1,
8. Nemecko +2:15,6,
9. Švajčiarsko +2:45,0,
10. Švédsko +3:28,8