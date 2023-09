Nová fantasy séria, napínavý triler a príbeh sebapoznávania

Bratislava 8. septembra (OTS) - Záver leta priniesol niekoľko skvelých knižných noviniek – dve lahôdky pre young adult (YA) publikum a práve vychádza prvý diel fantasy série od autorky bestsellerového románu Neviditeľný život Addie LaRueovej.Vitajte vo svete paralelných Londýnov, kde mágia prekvitá, živorí alebo upadla do zabudnutia. Vo svete, kde môžete stvoriť nemožné, ale aj všetko zničiť. Kedysi dávno boli dvere medzi svetmi otvorené a ktokoľvek, kto ovládal mágiu, mohol cestovať z jedného do druhého. Dnes je to úplne inak, len pár vyvolených má moc cestovať medzi Sivým Londýnom, svetom bez mágie, Červeným Londýnom, svetom, ktorý je ňou presýtený, a Bielym Londýnom, svetom, kde je mágia vzácna a vyhľadávaná. Pokiaľ ide o Čierny Londýn, nikto by nebol taký hlúpy, aby riskoval výlet do tohto sveta – dokonca ani hlavný hrdina Kell, ktorý patrí k posledným mágom s unikátnou schopnosťou cestovať medzi paralelnými Londýnmi. Tmavší odtieň mágie je prvým dielom celosvetovo úspešnej trilógieod obľúbenej autorkyVo Vydavateľstve SLOVART vyšli americkej spisovateľke aj romány Neviditeľný život Addie LaRueovej Gallant a mysteriózna séria Cassidy Blake ušitá na mieru čitateľom a čitateľkám od 10 rokov.V závere augusta sa na knižné pulty dostala novinka Prežijú piati od, mladej americkej autorky, ktorá svoju kariéru veľmi sľubne naštartovala YA detektívkou Ako nájsť vraha . Trojdielna séria s rovnomenným názvom sa stala bestsellerom.Jej najnovšia kniha Prežijú piati je napínavým trilerom odohrávajúcim sa v priebehu ôsmych hodín. Ústrednou postavou je osemnásťročná Red, ktorá cestuje s piatimi priateľmi karavanom na jarné prázdniny. Chcú ich stráviť na pláži a majú pred sebou dlhú cestu. Dobrá nálada ich drží až kým sa im uprostred ničoho nepokazí karavan. Nemajú mobilný signál a široko-ďaleko niet nikoho, kto by im dokázal pomôcť. Prestrelené pneumatiky sú jasným dôkazom, že nejde o náhodu. Z tmy ich sleduje snajper – začína sa hra na mačku a myš. Niekto z priateľov však pozná tajomstvo prečo je ostreľovač ochotný zabíjať. Všetci sa snažia zúfalo zachrániť a v stiesnenom, klaustrofobickom priestore karavanu sa dostávajú na povrch hlboko pochované tajomstvá a napätie sa stupňuje na neúnosnú mieru.O slovenský preklad oboch knižných noviniek sa postaralaPre YA čitateľov a čitateľky tu máme aj príjemný príbeh o sebapoznávaní, ktorý obratne zachytáva bolestivé napätie queer dospievania.Autorkazasadila dej knihy Ophelia je už taká do najčarovnejšieho a zároveň najbúrlivejšieho obdobia mladosti – záveru strednej školy, keď sa na obzore vynára nová perspektíva života. Hlavná hrdinka Ophelia Rojasová však vie, čo ju zaujíma: najlepší kamoši, kubánske jedlo, pestovanie ruží a chlapci. Priatelia aj rodičia si ju pre nekonečnú záplavu lások doberajú, no Ophelia je v srdci romantička. Je už raz taká. Keď ju však zrazu začne priťahovať na prvý pohľad chladná a tichá Talia Sanchez – aj napriek tomu, že nikdy predtým necítila príťažlivosť k iným dievčatám, objaví v sebe novú Opheliu, ktorú doteraz nepoznala. Ako sa má orientovať v zmenách života a zároveň odhaliť, kým je?Kniha Ophelia je už taká bola nominovaná na Goodreads Choice Award ako najlepší YA román roka 2022 a prvé slovenské vydanie vychádza vAutorkou prekladu je