Nová kniha hudobnej legendy
Predstavujeme vám knižný výber stĺpčekov Petra Lipu, ikony slovenského jazzu.
Autor OTS
Bratislava 4. decembra (OTS) - Publikácia Jazz, blues a iné prináša 52 textov, ktoré vychádzali počas roka 2024 v časopise .týždeň a zachytávajú Lipove spomienky, zákulisné historky, pohľady na hudobný svet aj reflexie dlhoročného pôsobenia na scéne. Lipa vo svojich textoch prepája osobné zážitky s pozoruhodnými detailmi z domácich aj svetových koncertov a festivalov. Čitateľ sa tak ocitne nielen v centre diania slovenského jazzu, ale aj v širšom kontexte hudobného života, v ktorom sa Peter Lipa už desaťročia prirodzene pohybuje. Peter Lipa píše svoje stĺpčeky osobne, otvorene, s citom pre detail.
Texty dopĺňajú diela Mareka Ormandíka, predslov do knihy napísal Marian Jaslovský.
Kniha Jazz, blues a iné ponúka obraz hudobníka, ktorý neprestal byť zvedavý, aktívny a s humorom reflektujúci svet okolo seba.
Peter Lipa (nar. 30. mája 1943 v Prešove) je najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény. Jeho hudba vychádza zo spojenia jazzu a blues. Charakterizuje ho osobitý vokálny prejav s dôrazom na text a ako prvý spevák na Slovensku uplatňuje v jazzovej hudbe slovenčinu. S Bobbym McFerrinom si zaspieval na festivale Bratislavské jazzové dni, ktoré v roku 2025 oslávili päťdesiate výročie. Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa v rebríčku najlepších európskych jazzových spevákov časopisu Jazz Forum pravidelne umiestňoval v prvej päťke. Jeho prvé nahrávky vznikli v osemdesiatych rokoch so skupinou Blues band a potom nasledoval prvý samostatný album Neúprosné ráno. Po roku 1989 začal svoje albumy vydávať sám a dnes má na konte vyše dvadsať albumov. Výsledkom intenzívnej spolupráce s Milanom Lasicom sú dva albumy, Lipa spieva Lasicu a Návšteva po rokoch. V jeho diskografii nájdeme aj album coververzií Beatles in Blues a živé nahrávky z koncertov v Maďarsku, v Rakúsku a v Prahe. Pri príležitosti svojich osemdesiatych narodenín vydal album Nola, ktorý čiastočne nahrával v New Orleans s tamojšími hudobníkmi. Jeho aktuálny album Lipa Symphony 80 tvorí remastrovaný záznam z koncertu so symfonickým orchestrom pri príležitosti jeho osemdesiatky. Žije v Bratislave s partnerkou a má štyri deti. Je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti, zakladateľom a dramaturgom festivalu Bratislavské jazzové dni, od roku 1976 moderuje jazzové programy v rozhlase a v televízii, je členom dozornej rady SOZA a predsedom rady Hudobného fondu.
O autorovi
