Koronavírus môže na hladkých povrchoch prežiť až 28 dní

Sydney 12. októbra (TASR) - Vedci z Austrálskeho centrum pre prevenciu chorôb (ACDP) v Geelongu zistili, že koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, môže prežiť až 28 dní — a teda dlhšie, ako sa doteraz predpokladalo — na hladkých povrchoch, ako sú napríklad displeje na mobilných telefónoch, nehrdzavejúca oceľ, bankomaty či plastové a papierové bankovky. Píšu o tom v štúdii, ktorá bola v pondelok publikovaná v časopise Virology Journal.



"Pri teplote 20 stupňov Celzia, teda približne pri izbovej teplote, sme zistili, že vírus je mimoriadne odolný a môže prežiť 28 dní na hladkých povrchoch, ako sú displeje mobilných telefónov a plastové bankovky," povedala podľa denníka The Guardian Debbie Eaglesová, zástupkyňa riaditeľa ACDP.



Experiment sa uskutočnil v tme, keďže doterajšie výskumy ukázali, že slnečné žiarenie dokáže vírus rýchlo zabiť. V predchádzajúcich štúdiách sa prítomnosť vírusu zistila na povrchoch z plastu a nehrdzavejúcej ocele iba po dobu troch dní. Podobné pokusy s vírusom chrípky A ukázali, že tento vírus prežil na rôznych povrchoch 17 dní.



Odborníci z ACDP tiež zistili, že vírus SARS-CoV-2 prežil dlhšie pri nižších teplotách, takisto sa mu lepšie darilo na papierových ako na plastových bankovkách a na hladkých než na pórovitých povrchoch, ako je bavlna.



Ďalšie experimenty sa uskutočňovali pri 30 a 40 stupňoch Celzia, pričom doba prežitia vírusu klesala so zvyšovaním teploty.



"Zatiaľ čo presná úloha povrchového prenosu, miera povrchového kontaktu a množstvo vírusu potrebného na infekciu sa ešte musia určiť, stanovenie toho, ako dlho tento vírus zostáva životaschopný na povrchoch, je pre vývoj stratégií zmierňovania rizika v oblastiach s vysokým potenciálom kontaktu rozhodujúce," uviedla Eaglesová.



Podľa nemeckého Spolkového inštitútu pre analýzu rizík (BfR) však zatiaľ nie sú známe prípady, pri ktorých by sa dokázal prenos koronavírusu na ľudí kontaktom s kontaminovanými predmetmi alebo povrchmi a došlo by k následnej nákaze. Nákazu prostredníctvom povrchov kontaminovaných vírusmi však podľa BfR nemožno vylúčiť, píše agentúra DPA.