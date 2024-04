Nová YA fantasy a pokračovanie Sandersonovej sci-fi série

O autorke

O autorovi

Bratislava 16. apríla (OTS) - Vydavateľstvo SLOVART nezabudlo v aprílovej nádielke noviniek ani na tínedžerov a tínedžerky – na knižných pultoch už nájdete pokračovanie sci-fi série s obľúbenou hlavnou hrdinkou od kultového Brandona Sandersona, ako aj novú epická romantickú fantasy.Bojujúce ríše, zakázaná láska a dávno zabudnutá kráľovná predurčená zachrániť svoj ľud – to všetko nájdete v prvej časti romantickej fantasy série Prepletené kráľovstvo od bestsellerovej autorky, inšpirovanej perzskou mytológiou.Korunný princ Kamran vie o proroctvách jasnovidcov, ktoré predpovedajú smrť jeho kráľa a vzostup desivého protivníka. No nikdy by mu ani nenapadlo, že Alizeh, dievčina so zvláštnymi očami, ktorú nemôže dostať z hlavy, čoskoro rozvráti jeho kráľovstvo – a aj celý svet. Alizeh je v očiach celého sveta, v ktorom po hrôzostrašnom krviprelievaní konečne zavládlo medzi džinmi a ľuďmi krehké prímerie, iba bezvýznamnou slúžkou. Nik ani len netuší, že ide o stratenú dedičku starobylého kráľovstva, nútenú žiť v anonymite. O slovenský preklad prvej časti romantickej fantasy trilógie Prepletené kráľovstvo s rovnomenným názvom sa postarala Cassandra Clare , autorka bestsellerov zo sveta Tieňolovcov.(1988) je americká spisovateľka. Do knižného sveta sa zapísala dystopicko-romantickou sériou. Je autorkou viac ako tucta románov nominovaných na National Book Award. Z jej kníh preložených do vyše tridsiatich jazykov sa predali milióny výtlačkov. V súčasnosti žije v Južnej Kalifornii so svojím manželom, tiež spisovateľom Ransomom Riggsom a dcérou.Sci-fi séria Medzi hviezdami odpokračuje. V predošlých častiach Kadeti Piloti sme sa dozvedeli, že Spensa, hlavná hrdinka tejto štvordielnej série je jednou z najlepších pilotiek ľudskej enklávy Detritus, a zachránila svoj národ pred krellmi - záhadným mimozemským druhom. A nielen to. Putovala na miesto vzdialené od domova svetelné roky, aby ako špiónka infiltrovala vládnucu galaktickú alianciu Zvrchovanosť. Teraz však Zvrchovanosť odhodlaná udržať všetkých ľudí pod kontrolou, rozpútala galaktickú vojnu. A Spensa videla zbrane, ktorými ju plánuje ukončiť. Je možné, že by mohla byť v blížiacej sa vojne niečím viac ako len obyčajnou pilotkou? Jej v jej silách zachrániť galaxiu? Autorkou slovenského prekladu najnovšej časti, ako aj celej série je Kytonici , rovnako aj novinka Prepletené kráľovstvo získali nomináciu v kategórii Naj YA fantasy & sci-fi v čitateľskej ankete(1975) patrí medzi najuznávanejších a najplodnejších autorov fantasy literatúry súčasnosti. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal, až keď sa podujal dopísať epickú fantasy ságu Roberta Jordana. Jeho knihy vyšli v tridsiatich piatich jazykoch. Vo Vydavateľstve SLOVART mu vyšla kniha Ritmatik (2014), dystopická trilógia Pomstitelia Metalurg (2014), Pyro (2017), Katastrofa (2019), epická sci-fi séria Medzi Hviezdami Kadeti (2022), Piloti (2023) a Kytonici (2024). Od roku 2023 vyšli vo Vydavateľstve SLOVART už tri časti zábavnej dobrodružnej fantasy série pre mladších čitateľov a čitateľky s názvom Alcatraz