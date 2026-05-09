Nové autobusy by mali v Handlovej jazdiť počas letných prázdnin
Autor TASR
Handlová 9. mája (TASR) - Handlovská mestská spoločnosť Hater-Handlová by mala mestskú hromadnú dopravu (MHD) prostredníctvom troch nových elektrických autobusov zabezpečovať už počas letných prázdnin. V rámci projektu udržateľnej miestnej dopravy zabezpečuje i súvisiacu infraštruktúru. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Autobusy sú už skoro vyrobené. „Budú mať strednú dĺžku i príslušenstvo v podobe kamerového systému a sčítacích zariadení. Úspešne ukončené je aj verejné obstarávanie na dve nabíjacie stanice,“ spresnila Paulínyová. Nabíjacie stanice so štyrmi nabíjacími bodmi sa budú nachádzať pred sídlom mestskej spoločnosti na Potočnej ulici.
Samospráva obstaráva ešte inteligentný dopravný systém v podobe palubného počítača, tlačiarne cestovných lístkov, elektronického označovača a informačného systému k autobusom.
Po realizácii projektu by mala byť verejná doprava v meste plne elektrická s nulovými emisiami, Hater predpokladá tiež nižšie náklady na prevádzku. „Primárne budeme využívať a jazdiť na elektrických autobusoch, pričom si nechávame jednu dieselovú rezervu v prípade akýchkoľvek udalostí, ktoré by mohli nastať, ako napríklad nehoda, porucha, výpadok elektriny či nedostatočná nabíjacia kapacita,“ vysvetlil pred časom konateľ mestskej firmy Vladimír Borák.
Projekt mesto financuje z fondov Európskej únie. Uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Fondu pre spravodlivú transformáciu v rámci výzvy zameranej na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami. NFP je vo výške 1.736.271 eur, na financovaní sa mesto nemusí podieľať.
