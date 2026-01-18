< sekcia Import
Nové clá môžu podľa VDA vážne poškodiť transatlantické vzťahy
Trump v sobotu (17. 1.) ohlásil clá voči Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu, Holandsku a Fínsku na všetok tovar.
Berlín 18. januára (TASR) - Podľa nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA môžu nové clá, ktoré americký prezident Donald Trump ohlásil voči Nemecku a ďalším európskym krajinám, výrazne poškodiť transatlantické vzťahy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Náklady spôsobené týmito dodatočnými clami by boli pre nemecký aj európsky priemysel v týchto už aj tak komplikovaných časoch enormné,“ varovala šéfka VDA Hildegard Müllerová.
Podľa nej je teraz rozhodujúce, aby Brusel pripravil „premyslenú, strategickú a s dotknutými krajinami zosúladenú reakciu“. Unáhlené kroky by podľa Müllerovej viedli len k eskalácii a „možnej špirále, ktorá vyprodukuje iba porazených“. Zdôraznila tiež, že „USA, samozrejme, musia rešpektovať slobodnú vôľu Grónska“.
Trump v sobotu (17. 1.) ohlásil clá voči Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu, Holandsku a Fínsku na všetok tovar 10 % od 1. februára a 25 % od 1. júna, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o „úplnom a komplexnom odkúpení Grónska“.
