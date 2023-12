Poplatok za komunálny odpad v Nových Zámkoch zvýšia o 75 percent

Nové Zámky 14. decembra (TASR) - Obyvatelia Nových Zámkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu zaplatia od nového roka o 75 percent viac v porovnaní so súčasnou platbou. Mestské zastupiteľstvo schválilo sadzbu ročného poplatku za komunálny odpad vo výške 49 eur ročne na osobu. Aktuálny poplatok predstavuje 28 eur. Od januára 2024 tak budú obyvatelia mesta platiť namiesto súčasných 0,0766 eura za kalendárny deň a osobu poplatok 0,1343 eura denne.



Mesto navrhovalo zvýšiť v budúcom roku ročný poplatok za komunálny odpad o 12 eur na 40 eur na osobu. Na podobnú úroveň zvyšujú poplatky aj porovnateľné mestá, upozorňovala samospráva. Viceprimátor Lukáš Štefánik navrhol ešte výraznejšie zvýšenie na 49 eur. Týmto poplatkom mesto v budúcnosti pokryje náklady na odvoz komunálneho odpadu v plnej výške a zároveň by suma mala pokryť aj nový poplatok, ktorý začne platiť od roku 2025. Samosprávy budú musieť zabezpečiť mechanickú a biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním, čo bude znamenať ďalšie zvýšenie nákladov na spracovanie odpadu. Poslanci návrh odsúhlasili.



Občania platili 28 eur ročne od roku 2021, predchádzajúcich 12 rokov sa poplatok nemenil. Mesto však od roku 2017 doplácalo na odpadové hospodárstvo z vlastného rozpočtu, čo odporovalo rozpočtovým pravidlám i stanovisku Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý samosprávu na porušovanie pravidiel, zatiaľ bez sankcie, upozornil.



V roku 2017 doplatilo mesto na odpadové hospodárstvo z vlastného rozpočtu vyše 450.000 eur. V nasledujúcich rokoch sa táto suma pohybovala na úrovni pol milióna eur. Po zvýšení poplatkov v roku 2021 sa suma znížila na necelých 283.000 eur. V posledných dvoch rokoch však vplyvom rastu cien pohonných látok, surovín, tovarov a služieb musí mesto na odpad opäť doplatiť približne pol milióna eur z vlastného rozpočtu.



Mesto znížilo hmotnosť komunálneho odpadu zo 14.000 ton v roku 2017 na necelých 11.300 ton v roku 2022. V tomto roku by sa množstvo odvezeného komunálneho odpadu malo podľa odhadov znížiť pod hranicu 11.000 ton. V roku 2017 zaplatila radnica za zber a likvidáciu komunálneho odpadu viac ako 1,68 milióna eur, v roku 2022 to už bolo 1,98 milióna a prognóza roku 2023 predpokladá náklady takmer 2,1 milióna eur.