Nové zistenia by vedcom mohli pomôcť zastaviť šedivenie vlasov

New York 20. apríla (TASR) - Tím vedcov z Newyorskej univerzity (NYU) sa domnieva, že objavil mechanizmus, na základe ktorého šedivejú vlasy. Toto zistenie by mohlo pomôcť pri vývoji liečby na zmenu buniek s cieľom zvrátiť alebo zastaviť tento proces. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy britského denníka The Guardian.



Nová štúdia naznačuje, že bunky vo vlasových folikuloch sa môžu starnutím zasekávať a strácať tak svoju schopnosť dozrievať a udržiavať farbu vlasov, čo vedie k šediveniu.



Výskum bol zameraný na pigmentové bunky v koži myší, tiež prítomných u ľudí, ktoré sa nazývajú melanocyty.



Vedci vedení výskumníkmi z Grossmanovej lekárskej NYU predpokladajú, že ak sa ich zistenia potvrdia aj u ľudí, môžu byť schopní vynájsť spôsob, ako zvrátiť alebo zabrániť šediveniu vlasov.



Farba vlasov je riadená tým, či neustále množiace sa zásoby melanocytov vo vlasových folikuloch dostávajú signál, aby sa stali zrelými bunkami, ktoré tvoria proteínové pigmenty zodpovedné za farbu vlasov.



Tím vedcov zistil, že počas normálneho rastu vlasov sa bunky neustále otáčajú medzi časťami vyvíjajúceho sa vlasového folikulu. Práve vo vnútri týchto častí sú melanocyty vystavené signálom, ktoré ovplyvňujú zrelosť.



Fázy zrelosti melanocytových buniek sa podľa vedcov menia v závislosti od svojej polohy. Tým, ako vlasy starnú – vypadávajú a potom opakovane rastú –, čoraz väčší počet predmetných buniek uviazne v takzvanej vydutine vlasového folikulu.



"Je to strata funkcie podobnej chameleónom v bunkách melanocytov, ktorá môže byť zodpovedná za šedivenie a stratu farby vlasov," povedala Mayumi Ito, jedna z vedúcich výskumníčok danej štúdie.