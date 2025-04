Novinka Michaela Connellyho – očakávané napätie, nečakané zločiny

O autorovi

Bratislava 14. apríla (OTS) - Čakanie je príbeh o spravodlivosti, tajomstvách a o tom, že aj staré zločiny sa napokon vždy objasnia.Milovníci kvalitných detektívok sú už zvyknutí, že sa im každý rok dostane do rúk slovenský preklad najnovšej Connellyho knihy, ktorá láme svetové rebríčky. A dočkali sa aj trileru Čakanie V centre deja stojí detektívka Renée Ballardová, ktorej počas ranného surfovania odcudzia z auta odznak a zbraň. Aby predišla možným problémom s nadriadenými, pátra Renée po predmetoch na vlastnú päsť. Hoci spočiatku sa zdá, že ide o obyčajnú krádež, vyšetrovanie postupne odhaľuje temné prepojenia na nebezpečný svet organizovaného zločinu. Do hry vstupuje aj Bosch, ktorý sa ocitá v novej situácii – okrem toho, že pomáha Ballardovej v tíme nevyriešených prípadov, obáva sa o svoju dcéru Maddie. Tá sa totiž vydala v otcových stopách a začína pracovať v LAPD. Vyšetrovací tím zároveň pracuje na dvoch iných prípadoch: identifikácii syna neslávne známeho „obliečkového násilníka" a na opätovnom preskúmaní dôkazov o vražde Elizabeth Shortovej, známej ako Čierna Dahlia.opäť dokazuje, že je majstrom komplexných zápletiek a autenticky vykreslených postáv. Jeho precízny štýl a schopnosť preniknúť do hĺbky robia z knihy Čakanie výnimočný prírastok do jeho bohatej bibliografie. Čerstvá novinka vychádza v slovenskom preklade Patricka Franka. Michael Connelly (1956), pôvodným povolaním policajný reportér Los Angeles Times, sa doma i v zahraničí preslávil najmä bestsellermi s románovým detektívom Harrym Boschom. V roku 1992 vydal knihu Temná ozvena (SLOVART 2009, 2019), za ktorú dostal cenu Edgar Award za najlepší kriminálny debut. Napísal už tridsaťdeväť románov a podľa niektorých nakrútili aj úspešné filmy. V súčasnosti pracuje ako autor aj moderátor podkastu Murder Book (Kniha vrážd), výkonný producent seriálov Bosch a Advokát. Žije striedavo v Kalifornii a na Floride.