Novinka od Ellie Šedivej: Bertík a plávajúce kníhkupectvo

Foto: Slovart

Nová knižka pre deti o tom, že najväčšie poklady niekedy objavíme až vtedy, keď niečo stratíme.

Autor OTS
Bratislava 26. novembra (OTS) - Autorka kníh pre deti i dospelých Ellie Šedivá prichádza s novinkou, ktorá poteší všetkých škôlkarov. Začítajte sa s deťmi do nádherne ilustrovanej knižky Bertík a plávajúce kníhkupectvo.

Neďaleko stanice King’s Cross v Londýne kotví zvláštna loďka. Nie je to obyčajná loď – je to plávajúce kníhkupectvo a zároveň domov malého chlapca Bertíka a jeho psíka Kukiho. Jedného dňa sa však Kuki stratí a Bertík sa rozhodne vydať na odvážnu výpravu po neznámych zákutiach mesta, aby ho našiel. Na ceste stretáva pestrú skupinu zvieracích kamarátov – slimáka, líšku, papagája, pavúčika a myšku – a spolu s nimi objavuje nielen Londýn, ale aj silu priateľstva a odvahy.

Bertík a plávajúce kníhkupectvo je láskavý a napínavý príbeh pre deti, ktorý spája fantáziu s dobrodružstvom a s láskou pripomína, že najväčšie poklady niekedy objavíme až vtedy, keď niečo stratíme.

Knihu napísala slovenská autorka Ellie Šedivá, ktorá vo svojich príbehoch oživuje svet detskej zvedavosti, priateľstva a snívania. O nádherné ilustrácie sa postarala Martina Masarovičová.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Slovart

Knihu sme spolu s autorkou a ilustrátorkou pokrstili 6.11.2025 v priestoroch Knihžnice na Zámockej 26 v Bratislave.

Foto: Jana Liška

Foto: Jana Liška

Foto: Slovart

