Novinky pre fanúšikov cestovania, rockovej hudby či Hviezdnych vojen

Bratislava 14. decembra (OTS) - Je niekto vo vašom okolí fanúšikom Hviezdnych vojen, hudobným nadšencom alebo poznáte vášnivého cestovateľa? Pozrite si knižné tipy, ktoré sú im ušité na mieru.Navštívte Azúrové pobrežie, najkrajšie zámky na juhu Škótska alebo obľúbený Lisabon.Nové vydanie knihy 52 úžasných víkendov v Európe je pre tých, ktorých novoročné predsavzatia zahŕňajú aj spoznávanie rôznych krajín. Niekedy ale naozaj nie je potrebná dvojtýždňová dovolenka na pláži. Tento sprievodca je plný tipov na predĺžené víkendy na rôznych európskych miestach. Aj pár dní stačí na to, aby ste dostatočne nasali atmosféru mesta či oblasti a spoznali jej vôňu. Čakajú vás odporúčania na rôzne zašité uličky, zaujímavosti z histórie, tipy na ubytovanie, zábavu, reštaurácie, nákupy a, samozrejme, na pamiatky či kuriozity, ktoré sa oplatí vidieť. Vyberte si z 52 odporúčaní na najúžasnejšie miesta Európy a východného i južného Stredomoria, na ktorých návštevu vám postačia dva či tri dni. Textovú časť dopĺňajú prehľadné mapky a pôsobivé fotografie.Rozsiahla publikácia Pink Floyd Všechny písně poteší všetkých milovníkov hudby. Táto legendárna skupina totiž ovplyvnila takmer všetky žánre a parí medzi celosvetové skvosty hudobnej scény. Na takmer 600 stranách detailne opisuje cestu Pink Floyd a patrí medzi tzv. „category killers“ – publikácie, ktoré obsahujú naozaj všetko, čo sa o danej téme dá povedať. Táto kniha je výnimočná v tom, že ako jediná opisuje nahrávanie priekopníckej, zvukovo experimentálnej hudby Pink Floyd počas ich viac ako päťdesiatročného pôsobenia. Je chronologicky usporiadaná, obsahuje stovky čiernobielych aj farebných fotografií a je povinným čítaním pre všetkých fanúšikov Pink Floyd. Kniha vychádza v českom jazyku. Ak vám práve hrá v hlave pieseň Wish You Were Here, natrafili ste na knihu pre vás.Poznáte niekoho, kto dokáže dookola sledovať všetky filmy Hvieznych vojen? Kto má doma plagáty, postavičky alebo tričko s Hviezdou smrti? Potom je tu kniha, ktorá nemôže v podobnej zbierke chýbať. Star Wars: Sbírka světelných mečů je obrazová kniha v špeciálnom šírkovom formáte, ktorá obsahuje podrobný opis svetelných mečov v rukách jedijských rytierov, sithských lordov a ďalších, nie tak ľahko zaraditeľných postáv. Prezrite si všetky významné modely od dní Republiky až po obdobie Prvého poriadku a Odboja. Užite si jedinečnú prehliadku najdôležitejších zbraní galaxie!