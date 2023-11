Novinky v edícii svetovej literatúry MM

Foto: Slovart

Bratislava 16. novembra (OTS) - Od roku 1998 ponúka Vydavateľstvo SLOVART čitateľom populárnu edíciu MM, ktorá prináša zaujímavé diela svetových autorov a autoriek literatúry 20. a 21. storočia. Každá z dvoch noviniek rozpráva vlastný príbeh s rozdielnymi, ale dôležitými myšlienkami.Kniha ukrajinského autoras názvom Sivé včely vyšla v pôvodnom jazyku v roku 2018, neskôr bola preložená do angličtiny a aktuálne vychádza v slovenskom jazyku v preklade. Rozpráva príbeh, ktorý sa odohráva na pozadí vojny v takzvanej šedej zóne na Donbase.V dedine Malá Starogradovka zostávajú už len dvaja ľudia: Sergejič, ukrajinský včelár, a jeho „nepriateľ z detstva“, stúpenec separatistov Paška. Napriek konfliktu sa muži snažia žiť normálnym životom, na ktorý má ale každý z nich rozdielny pohľad. Sergejič sa rozhodne opustiť dedinu a premiestniť svoje včely na bezpečnejšie územie. Prechádza celou Ukrajinou a nakoniec sa dostane až na anektovaný Krym. Kurkov v knihe núti čitateľa zamyslieť sa nad tým, aké dôležité je pochopenie v rámci medziľudských vzťahov a premieta životy tých, ktorí čelia životu v tieni vojnového konfliktu. Publikáciu Sivé včely z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.(1961) je ukrajinský spisovateľ, novinár a scenárista. Píše po ukrajinsky i rusky. V súčasnosti patrí medzi najvýraznejších ukrajinských spisovateľov. Narodil sa v Bugodošči pri Petrohrade, vyrastal v Kyjeve. Pracoval ako vysokoškolský učiteľ, vychovávateľ v nápravno- výchovnom ústave, vydavateľský redaktor a scenárista. Medzinárodne sa preslávil románom Tučniak a smrť (Smerť postoronnego, 1996). Napísal 19 románov, 9 kníh pre deti a vyše 20 scenárov. Je nositeľom viacerých prestížnych literárnych cien, v roku 2023 sa stal čestným členom American Academy of Arts and Letters, za denníkové záznamy opisujúce ruskú inváziu na Ukrajine dostal nemeckú Geschwister Scholl Preis. Jeho romány boli preložené do vyše 40 jazykov a vyšli v 65 krajinách.Druhou knihou, ktorá vyšla v Edícii MM je reedícia ods názvom Deti polnoci . Kniha vychádza s novou obálkou v pôvodnom preklade Otta Havrilu.Rushdieho magický realizmus spája dejiny troch generácií jednej rodiny s modernou históriou Indie od roku 1910 do roku 1976. Autor je známy svojím vycibreným literárnym jazykom, duchaplným štýlom a schopnosťou prepájať mágiu s realitou. Kniha Deti polnoci je toho dôkazom – prepája rozprávanie o deťoch narodených o polnoci symbolizujúcich dobro a zlo s indickou realitou, v ktorej nájdeme to najlepšie i najhoršie z oboch, navzájom neoddeliteľných, svetov.The New York Review of Books(1947) sa narodil v Bombaji. Vyštudoval King’s College v Anglicku. Najprv pracoval ako copywriter a neskôr sa začal venovať výlučne písaniu. Je autorom niekoľkých románov, zbierky poviedok, štyroch kníh esejí a memoárovej prózy. Medzi jeho najznámejšie diela patria Grimus, (1975), Deti polnoci (Midnight’s Children, 1981, SLOVART 2010, 2023), Satanské verše (Satanic Verses, 1988), Hanba (Shame, 1983), Maurov posledný vzdych (The Moor’s Last Sight, 1995) a iné. Je nositeľom viacerých významných literárnych ocenení a členom niekoľkých významných umeleckých združení a v r. 2007 ho povýšili do šľachtického stavu.