NOVINKY VO VEDE:Test na k recidíve rakoviny a návrat mesačných vzoriek

Bratislava 7. júna (TASR) - Svet vedy za posledné dni priniesol niekoľko zaujímavých a dôležitých správ. Nový krvný test dokáže predpovedať návrat rakoviny prsníka, vzorky odobrané z Mesiaca čínskou sondou sa vracajú na Zem a Kolumbia začala skúmať svätý grál vrakov – galeónu San José z 18. storočia. TASR prináša súhrn toho najzaujímavejšieho z oblasti vedy a techniky.



Vysoko citlivý krvný test dokáže predpovedať návrat rakoviny prsníka s predstihom niekoľkých rokov oproti bežným vyšetreniam, tvrdia výskumníci.



Test odhaľuje stopy DNA nádorov ešte pred úplnou recidívou choroby. Pri testovaní predpovedal recidívu choroby u pacientiek so stopercentnou úspešnosťou. Lekári a vedci dúfajú, že test umožní skoršie nasadenie liečby, čím stúpne šanca jej úspešnosti. Odborníci sú výskumom nadšení, upozorňujú však, že sa stále nachádza v raných fázach.



Klinickú štúdiu realizovali výskumníci z Inštitútu na výskum rakoviny (ICR) v Londýne na vzorke 78 pacientiek s rôznymi druhmi skorých štádií rakoviny prsníka. "Tekutá biopsia" v krvi pacientiek pátrala po mutáciách uvoľňovaných rakovinovými bunkami. Test odhalil DNA nádorov v krvi 11 pacientiek, u ktorých neskôr recidíva skutočne nastala. U zvyšných pacientiek sa choroba nevrátila.



"Bunky rakoviny prsníka môžu v tele zostať aj po chirurgickom odstránení nádoru a iných druhoch liečby, no môže ich byť tak málo, že vyšetrenia ich neodhalia," vyhlásil vedúci klinickej štúdie Dr. Isaac Garcia-Murillas z ICR. Dodal, že takéto bunky môžu spôsobiť recidívu choroby aj mnoho rokov po prvotnej liečbe.



Vzorky odobrané čínskou sondou Čchang-e 6 na odvrátenej strane Mesiaca boli vo štvrtok úspešne preložené do špeciálneho kontajnera v návratovej kapsule, ktorá medzičasom začala svoj návrat na Zem. Informovala o tom čínska tlačová agentúra Sinchua a následne aj agentúra Reuters. Pristátie kapsuly s nákladom vzoriek sa očakáva 25. júna v čínskej provincii Vnútorné Mongolsko.



Čchang-e 6 bola vôbec prvou misiou, ktorá dostala za úlohu získať vzorky pôdy a hornín na odvrátenej strane Mesiaca. Po odobratí vzoriek za pomoci vŕtačky a robotického ramena sonda vôbec prvýkrát v dejinách rozvinula čínsku vlajku na odvrátenej strane Mesiaca.



Svoju misiu ukončila v utorok - po tom, čo na mesačnom povrchu zanechala stopu, ktorá pripomínala čínsky znak Čung - prvú časť čínskeho názvu pre Čínu (Čung-kuo), uviedli v stredu čínske štátne médiá.



Ľuďom, ktorí nevedia čítať čínske znaky, tento tvar môže pripomínať iba znamienko plus s obdĺžnikom namiesto vodorovnej čiarky, ale mnohých používateľov sociálnych sietí v Číne to neodradilo, aby vyjadrili hrdosť na svoju krajinu.



Kolumbijská vláda začala skúmať potopenú španielsku galeónu San José z 18. storočia, ktorá je označovaná za "svätý grál" podmorských vrakov. Juhoamerická krajina tiež vyhlásila okolo lode chránenú archeologickú oblasť.



Plavidlo bolo v roku 1708 potopené britským Kráľovským vojenským námorníctvom (Royal Navy) v Karibskom mori. Loď, ktorej vlastníctvo je stále sporné, prevážala jeden z najväčších nákladov cenností, aký sa kedy stratil na mori, keď bola napadnutá neďaleko kolumbijského prístavného mesta Cartagena.



Odhaduje sa, že vo vraku sa nachádza poklad v hodnote 20 miliárd dolárov. Galeóna viezla zlato, striebro, smaragdy a šperky z juhoamerických provincií. Vzácny náklad smeroval k španielskemu kráľovi na financovanie vojny proti Britom. Pri potopení lode zahynulo takmer 600 členov jej posádky.



Potopenú loď lokalizovali v novembri 2015 v hĺbke 600 metrov. O dva roky neskôr úrady oznámili, že bude pokračovať záchranná operácia riadená kolumbijskou vládou.